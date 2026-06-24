Kalben ve Yaşar yeni sezonda JJ Arena Garden'da

Kalben, Yaşar yeni sezonda JJ Arena Garden'da
Ataşehir'de bulunan JJ Arena Garden, 5 Haziran itibarıyla yeni sezonunu açtı. Mekan yeni sezonda Kalben, Yaşar, Gogol Bordello ve daha pek çok ismi ağırlayacak
Ataşehir’de bulunan JJ Arena Garden, yeni sezonda da açık havanın enerjisini müzik ve eğlenceyle buluşturmaya devam ediyor. Mekan, gün boyu sosyalleşmeye alan açarken akşam saatlerinde canlı müzik performansları, eğlenceli aktiviteler ve sürpriz deneyimlerle misafirlerini ağırlıyor.
Futbolseverler, Dünya Kupası’nın Türkiye saatine göre akşam saatlerinde oynanacak maçlarını turnuva boyunca burada izleyebiliyor.
Pet-friendly konseptiyle hizmet veren mekanda, misafirler patili dostlarıyla birlikte vakit geçirebiliyor.
Yeni sezonuyla kapılarını açan JJ Arena’nın etkinlik takvimi ise şöyle:
26.06-2026, Kalben
27.06.2026, Yaşar
11.07.2026, 90'lar Kafası: Nihat Sırdar
13.07.2026, Matt Berninger
17.07.2026, Haluk Levent
18.07.2026, Yüzyüzeyken Konuşuruz
25.07.2026, Hande Yener
05.09.2026, Gogol Bordello
02.10.2026, Kadebostany