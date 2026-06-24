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        Haberler Kültür-Sanat Kalben ve Yaşar yeni sezonda JJ Arena Garden'da

        Kalben, Yaşar yeni sezonda JJ Arena Garden'da

        Ataşehir'de bulunan JJ Arena Garden, 5 Haziran itibarıyla yeni sezonunu açtı. Mekan yeni sezonda Kalben, Yaşar, Gogol Bordello ve daha pek çok ismi ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Kalben ve Yaşar yeni sezonda JJ Arena Garden'da

        Ataşehir’de bulunan JJ Arena Garden, yeni sezonda da açık havanın enerjisini müzik ve eğlenceyle buluşturmaya devam ediyor. Mekan, gün boyu sosyalleşmeye alan açarken akşam saatlerinde canlı müzik performansları, eğlenceli aktiviteler ve sürpriz deneyimlerle misafirlerini ağırlıyor.

        Futbolseverler, Dünya Kupası’nın Türkiye saatine göre akşam saatlerinde oynanacak maçlarını turnuva boyunca burada izleyebiliyor.

        Pet-friendly konseptiyle hizmet veren mekanda, misafirler patili dostlarıyla birlikte vakit geçirebiliyor.

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        Yeni sezonuyla kapılarını açan JJ Arena’nın etkinlik takvimi ise şöyle:

        26.06-2026, Kalben

        27.06.2026, Yaşar

        11.07.2026, 90'lar Kafası: Nihat Sırdar

        13.07.2026, Matt Berninger

        17.07.2026, Haluk Levent

        18.07.2026, Yüzyüzeyken Konuşuruz

        25.07.2026, Hande Yener

        05.09.2026, Gogol Bordello

        02.10.2026, Kadebostany

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