Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kalbi 4 dakika durdu! 85 yaşındaki hasta kalp masajıyla hayata döndü | Sağlık Haberleri

        Kalbi 4 dakika duran 85 yaşındaki hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü

        Antalya'da göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye giden 85 yaşındaki hastanın kontroller sırasında kalbi durdu. 4 dakika kalbi duran hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:40 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalbi 4 dakika durdu! 85 yaşındaki hasta kalp masajıyla hayata döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Akseki ilçesinde kalbi yaklaşık 4 dakika duran 85 yaşındaki Necip Aydın Hacıgüzeller, doktorların yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu.

        İlçede tarihi düğmeli evde yalnız yaşayan Necip Aydın Hacıgüzeller, pazar alışverişinden döndükten sonra evinin önünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşadı. Evine girdikten sonra şikayetinin artması üzerine yakınları tarafından hastaneye götürülen Hacıgüzeller'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

        İlaç tedavileri uygulanırken kalbi duran Necip Aydın Hacıgüzeller'e doktorlar hızlı bir şekilde kalp masajına başladı. Hacıgüzeller, yaklaşık 4 dakika sonra kalbinin tekrar çalışmasıyla hayata döndü.

        Tedavisinin ardından evine dönen Hacıgüzeller, 15 gün sonra hastaneye giderek kendisini hayata döndüren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        REKLAM

        "ALLAHA ŞÜKÜR GÜNÜMÜZ VARMIŞ"

        Hacıgüzeller, pazardan dönerken aniden göğsünde anlam veremediği bir ağrı hissettiğini söyledi.

        Kendi kendine "kalp krizi" dediğini ifade eden Hacıgüzeller, "Eve gelip biraz dinlendim, sonra hastaneye geldim. Doktorlar müdahale etti. Kalbimin durduğunu, anjiyo sırasında konuşmaları duyunca öğrendim. Allaha şükür günümüz varmış. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

        Acil serviste görevli Dr. Mehmet Emre Saraç da hastanın yaklaşık bir saat süren göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

        Hastanın hemen EKG'sini çektiklerini ve kalp krizi geçirdiğini tespit ettiklerini dile getiren Saraç, şöyle konuştu: "Kırmızı alana alarak anjiyo yapılabilmesi için sevk sürecini başlattık. Gerekli ilaç tedavileri uygulanırken hastanın bilinci kapandı ve nabzı durdu. Hızlı bir şekilde kalp masajına başladık ve başarılı bir müdahaleyle dördüncü dakikada nabzını tekrar aldık. Hastamızı stabil şekilde 112 ekiplerine teslim ederek sevkini sağladık. Sevk edildiği hastanede anjiyo yapıldı ve bir stent takıldı. Şu anki kontrollerinde genel durumu gayet iyi. Bugün de bizi ziyaret ederek çiçek getirdi, kendisine bu anlamlı hediyesi için teşekkür ediyoruz, bizleri çok mutlu etti."

        Dr. Melih Akıdan ise hastanın hayata dönüşünün ve acil servis ekibinin müdahalesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sadettin Saran'a destek için stat önünde toplandılar

        Fenerbahçeli taraftarlar, gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a destek amaçlı stat önünde toplanarak tezahüratta bulundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası