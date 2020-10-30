TRT 1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim 127. bölüm fragmanı yayınlandı! 29 Ekim Perşembe akşamı 126. bölümüyle ekrana gelen Kalk Gidelim'de bu hafta neler oldu? Kalk Gidelim 127. bölüm fragmanı izle...

KALK GİDELİM 127. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KALK GİDELİM 126. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kelle İsmail’in gelip kızına Samim’i isteyecek olması Samim’i oldukça germiştir. Günün sonunda İsmail’in Samim için getirdiği hediye bardağı taşıran son damla olmuştur. Samim herkese küsmüştür.



Sevda’nın Perihan’dan aldığı zayıflama haplarını yuttuğundan kimsenin haberi yoktur. Sevda’da bir anda unutkanlık başlasa da Sevda durumu idare eder ve kaçamak cevaplar verir.



Eve tesisatçıları çağırıp boruları tamir ettiren Seyfettin’ le ustalar arasında adete savaş yaşanmaktadır. Seyfettin adamlara iş ahlakı derslerini verir. Dozu fazla kaçırınca da ortaya komik görüntüler çıkar.



Meryem, yoğurthanede yoğurtların kaya gibi mayalanmasından sonra Ercan’a iyice güvenir. Ercan sayesinde işlerin düzeldiğini, Ercan’ın uğurlu geldiğini düşünse de Sadık, Ercan’ın hareketlerinden şüphelenmeye başlar.



Günler birbirini kovalar nihayet o büyük gün gelmiştir. Veli Demir ve Duru’nun organizasyonunda süslenen köy meydanında köye yakışır bir Cumhuriyet kutlaması yapılır. Seyfettin’in kutlamada yaptığı konuşma yine ders niteliğindedir. Bu kutlu gece, Sadık Kahya’ nın herkesi efelendirmesiyle son bulur. Seyfettin en sonunda altınları bağışlayacağı yere karar vermiştir. Cumhuriyet kutlamalarının etkisiyle kararını vermiştir. Altınları daha önce saklamış olan Sevda’dan altınları çıkarıp vermesini ister. Sevda’daki unutkanlık bir kaç gün içinde o kadar çoğalmıştır ki değil küpü nereye sakladığını, ne küpü sakladığını bile unutmuştur ve hiç de hatırlayacak gibi değildir.