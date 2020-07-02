Kaloriferler neden ısınmaz

Kaloriferde ısınmama sorunu meydana gelmesinin birçok sebebi mevcuttur. Kış ayının gelmesi ile beraberde kaloriferler kullanılmaya başlanmaktadır. Peteklerde birçok sebebe bağlı olarak ısı kaybı meydana gelse de bunlar genelde bakımsızlıktan kaynaklanmaktadır. Peteklerin bakımsız kalması ısınamamaya sebep olur. Bu sebeple mutlaka düzenli bir şekilde her sene veya 2 senede bir defa bakımını yaptırmanız gerekmektedir. Şimdi bu konu hakkında daha detaylı bilgilerden bahsedeceğiz. O halde buyurun yazımızın devamını okumaya

Kaloriferlerin ısınmama sebebi

Kaloriferlerin birçok ısınmama nedeni bulunmaktadır. Şimdi siz değerli okurlarımıza kaloriferlerin ısınmama sebebinden bahsedeceğiz. İşte kaloriferlerin ısınmama sebebi aşağıdaki gibidir

Kombi pompasında arıza meydana gelmesi

Peteklerin bakımının yeteri kadar yapılmaması

Kombi pompasının yetersiz olması

Kombinin tesisata uygun olmaması

Tesisat borularının doğru bir şekilde bağlanamaması

Peteklerin içerisinde hava olması

Peteklerde tıkanıklık meydana gelmesi

Tesisat borularında tıkanma meydana gelmesi

Peteklerin altı neden ısınmaz?

Peteklerin alt kısmı neden ısınmaz sorusu işe sıklıkla karşılaşmaktayız. Eğer peteklerin sadece alt kısmı ısınmıyor ise bu petekte hava olduğunun göstergesidir. Eğer petekte hava varsa bu havanın boşaltılması gerekmektedir. Büyük ihtimalle bu sorun çözülecektir. Eğer çözülmez ise mutlaka bir uzmandan destek almanız gerecektir.

Kaloriferlerin ısınmama durumunda ne yapılmalıdır?

Kaloriferler birçok sebebe bağlı olarak ısınmayabilir. Peki, ısınmama durumunda ne yapılmalıdır? Öncelikle bu basit bir problemden de kaynaklanabilir. Tam tersi zor bir sebepten de bu problem meydana gelmiş olabilir. Fakat genelde sebebi bakımının yapılmamasıdır. Bu sebeple kesinlikle bir uzman ile görüşmeli ve sorunu halletmelisiniz.