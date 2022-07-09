Kalp Büyümesi Nedir, Neden Olur ve Geçer Mi? Kalp Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Kalp büyümesi belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

hastalığa yol açar. Kalp büyümesi ile birlikte kişilerin hayati fonksiyonlarında bozukluk meydana gelir. Kalp çarpıntısı, göğüste ağrı ve solunum güçlü kalp büyümesinin en sık görülen belirtileridir. Peki, kalp büyümesi geçer mi? Tedavisi nasıl yapılır? Konuyla ilgili merak edilen tüm detayları sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Kalp Büyümesi Nedir?

Kalp büyümesi hastalığının tıp dilindeki adı kardiyomelagidir. Bu hastalık kalp odacıklarının genişlemesi ve kalp duvarlarının normalden fazla kalınlaşması ile meydana gelir. Kalp büyümesi ile birlikte kan kalpte ritimsiz pompalanır ve bu da hayati fonksiyonlarda sorun yaşanmasına yol açar.

Kalp Büyümesi Neden Olur?

Kalp büyümesi diğer bir adıyla kardiyomelagi, kroner arter hastalığıdır. Kroner arterler kalp işleyişi için çok önemlidir. Eğer bu arterlerde tıkanma ya da daralma meydana gelirse kalp kasında zayıflama olur. Kuvvetini kaybeden kalp kasları genişlemeye başlar ve bu da kalp büyümesine yol açar.

Kalp Büyümesi Geçer Mi?

Kalp büyümesi tedavisi merak edilen konuların başında gelir. Kalp büyümesine yönelik direkt bir tedavi yoktur. Ancak bu sağlık sorununun ortaya çıkması ile birlikte hem cerrahi hem de ilaç tedavileri uygulanır. İşte kalp büyümesi tedavisinde kullanılan ilaç ve uygulamalar:

Kalbin etrafında yer alan su ve sodyum oranını azaltmak için diüretik uygulaması yapılır. Kalbin kan pompalama gücünü arttırmayı sağlayan digoxin kullanılır.

Antikoagülanlar ile kan pıhtılaşması engellenir.

Tansiyon yükselmesi meydana geldiği için tansiyon düşürücü ilaçlar kullanılır.

Kalp pili takılabilir .

Cerrahi operasyon ile kalp kapakçıkları değiştirilebilir.

Kroner atardamar ameliyatı yapılabilir.

İleri seviyede kalp nakline ihtiyaç duyulabilir.

Kalp Büyümesine Ne İyi Gelir?

Kalp büyümesi tıbbi müdahale ve doktor kontrolü gerektiren bir sağlık sorunudur. Ancak tanı konulduğu andan itibaren kişilerin de yaşam düzenlerinde değişikliğe gitmesi gerekir. İşte kalp büyümesine ne iyi gelir sorusunun cevapları :

Kişiler kalp büyümesi tanısıyla aşırı kilo alımından uzak durmalıdır.

Gün içerisinde beslenme düzenlerini aksatmamalılardır.

Spor ve egzersizlerini düzenli bir şekilde yapmalılardır.

Doymuş yağ oranı az olan yiyecekleri tüketmeye özen göstermelidir.

Tuz tüketiminden uzak durmalıdır.

Şeker dengesini korumaya özen gösterilmelidir.

Uyku düzeni sağlanmalıdır.

Doktor kontrolleri aksatılmamalıdır.

Kalp Büyümesi Tehlikeli Mi?

Kalp büyümesi kalp fonksiyonlarını bozduğu için hayati risk taşımaktadır.

Kalp Büyümesi Belirtileri