Akhisar ilçesinde yaşayan Masal Budak, doğuştan kalp hastası olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren zorlu bir sağlık süreci geçiren Masal, İzmir'de gerçekleşen operasyonla yeniden sağlığına kavuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen 23 Temmuz'da yapılan ameliyatla Masal'ın sağ kalp kapağı sol tarafa, bir yıl önce beyin ölümü gerçekleşen bir donörden alınan kalp kapağı ise sağ tarafa nakledildi.

"AĞRI OLMADAN KOŞMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Resim yapmayı çok sevdiğini ve hastane odasındaki vaktini genellikle resim çizerek geçirdiğini belirten Masal Budak, "Ameliyattan önce korkularım vardı ama sonrası geçti. Ameliyattan önce biraz koşsam bile kalbim ağrıyordu ve terliyordum. Ağrım olmadan koşmayı çok istiyorum. Gitmek istediğim yerlere gitmek istiyorum. Ayrıca kardeşim Öykü'yü çok özledim. Doktoruma çok teşekkür ederim" dedi. Kalp cerrahı olmak istediğini söyleyen Budak, "Benim gibi rahatsızlanan çocukların yanında olmak isterim. Korkularını yenmelerine, sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmaya çalışırım" diye konuştu.

REKLAM "KORKULARIM VE ENDİŞELERİM GERİDE KALDI" Kızının yanından bir an olsun ayrılmadığını söyleyen annesi Rabia Aktürk (30), "Masal doğduğunda kalbinde üfürüm fark ettiler. 3 aylıkken anjiyo oldu. Planlanan bir ameliyat vardı ama 18-20 yaşına kadar bekletilmesi öngörülmüştü. Sağlık problemi artınca ameliyat olması gerektiği söylendi. Çok şükür korktuğumuz gibi olmadı. Her şey yolunda gitti. Korkularım ve endişelerim geride kaldı. 1 aydır kardeşinden ayrı, çok özledi. Evimize gitmeyi bekliyor" dedi. "KAPAĞI ONARMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ" Masal'ın tüm vücuda kan gönderen ana atardamarın kalple bağlantısını sağlayan kapağında sorun yaşadığını anlatan Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nihat Çine, sol kapaktaki bir darlık veya yetmezliğin kalpte giderek büyümeye neden olabildiğini söyledi. İlerleyen süreçlerde bu büyümenin artarak ritim problemlerine ve kalpte yetmezliklere neden olabileceğini kaydeden Doç. Dr. Çine, "Masal'ın yaşının küçük olması nedeniyle kapak değişimi ile ömür boyu kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalırdı. Küçük çocuklarda bu durum riskli sayılıyor. Öncelikli hedefimiz, kapağı onarmaktı. Masal'ın ameliyatına başladığımızda bir kapakçığının hiç gelişmediğini, diğerinin de tamamen serbest şekilde salındığını gördük. Dolayısıyla onarmak mümkün değildi. Kalbin sağ tarafındaki sağlam olan kapakçığını kökünden, damarla birlikte alarak hasta olanın yerine transfer etme seçeneği bizim için gündeme geldi. Sağ tarafına gerekli olan kapakçık bulundu" diye konuştu.