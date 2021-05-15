Hasan Hüseyin K., rahatsızlanınca yakınları tarafından sağlık ekiplerine bildirildi. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen şahıs, ilk tedavisinin ardından helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Hasan Hüseyin K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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