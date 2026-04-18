Kalp kriziyle gittiği hastanede prostat kanseri olduğunu öğrenen kişi sağlığına kavuştu

İstanbul'da yaşayan 58 yaşındaki Gaffari Yener, bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonrası bir hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan acil müdahalenin ardından doktorunun önerisiyle üroloji bölümüne yönlendirilen Yener'e, burada yapılan ileri tetkikler sonucunda prostat kanseri teşhisi konuldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Yener'in laparoskopik (kapalı) yöntemle ameliyat edilmesine karar verildi.

Başarılı geçen operasyonun ardından tedavisi tamamlanan Yener, taburcu edilerek sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuşma sürecinde yaşadıklarını anlatan Yener, kalp krizi geçirmesi nedeniyle gittiği kardiyoloji doktorunun PSA değerinin yüksek olduğunu tespit ettiğini, kendisini üroloji servisine yönlendirdiğini belirtti.

Yener, bu süreçte yapılan kontroller sonrası prostat kanseri teşhisi aldığını ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduğunu belirterek başlangıçta ameliyat sonrası oluşabilecek yan etkiler nedeniyle endişe duyduğunu ancak doktorunun bilgilendirmesiyle ikna olduğunu söyledi.

Ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldığını aktaran Yener, 9'uncu günde sondasının çıkarıldığını ve ilk günden itibaren herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etti.

Daha önce belirgin bir şikayetinin olmadığını dile getiren Yener, "İdrar yaparken zorlanma vardı ama bunun kanser olduğunu bilmiyordum. Kalp doktorum yönlendirmeseydi farkına varmayacaktım." dedi.

Erken teşhis sayesinde hem kanseri yendiğini hem de ameliyat sonrası fonksiyon kaybı yaşamadığını vurgulayan Yener, sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

"KANSER TAMAMEN TEMİZLENDİ"

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi'nden Op. Dr. Haydar Güler de hastanın kendilerine kan tetkiklerinde PSA yüksekliği saptanması üzerine yapılan prostat biyopsisinde kanser teşhisi konulmasının ardından başvurduğunu söyledi.

Hastayla ameliyat sürecini detaylı şekilde konuştuklarını belirten Güler, ilk etapta hastanın ameliyat sonrası idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı yaşayacağı endişesiyle tedirgin olduğunu ancak gerekli bilgilendirmelerin ardından cerrahiye karar verildiğini kaydetti.

Güler, hastanede laparoskopik sinir koruyucu cerrahi işlemi yaptıklarını vurgulayarak "Hastamızın durumu da buna uygundu. Yaklaşık iki saat süren ameliyat başarılı geçti. Kanser tamamen temizlendi, PSA değeri sıfır, cerrahi sınırlar negatif. Herhangi bir fonksiyonel problemi yok." dedi.

Hastanın 9 gün sonra sondasının alındığını anlatan Güler, ilk günden itibaren idrar kaçırma problemi yaşamadığını ve birinci ay itibarıyla cinsel fonksiyonlarının ameliyat öncesi seviyeye ulaştığını ifade etti.

Güler, açık ameliyatta sinir koruyucu tekniğin uygulanmasının zor olduğunu belirterek "Prostatın çevresinden geçen ince damar ve sinir paketlerini laparoskopik yöntemde optik görüntü altında görebiliyoruz. Bu sinirleri koruyarak kanserli dokuyu tamamen temizlemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Prostat kanserinin erkeklerde sık görülen bir hastalık olduğuna ve erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını söyleyen Güler, 50 yaş üstü erkeklere rutin PSA testi yaptırmalarını önerdi.