        Haberler Sağlık Kalp kriziyle gittiği hastanede prostat kanseri olduğunu öğrenen kişi sağlığına kavuştu

        Kalp kriziyle gittiği hastanede prostat kanseri olduğunu öğrenen kişi sağlığına kavuştu

        Kalp krizi geçirdiği için başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerde prostat kanseri olduğunu öğrenen Gaffari Yener, erken teşhis sayesinde yapılan ameliyatla kanseri yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 13:39 Güncelleme:
        Kalp kriziyle gitti! Prostat kanseri olduğunu öğrendi

        İstanbul'da yaşayan 58 yaşındaki Gaffari Yener, bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonrası bir hastaneye başvurdu.

        Hastanede yapılan acil müdahalenin ardından doktorunun önerisiyle üroloji bölümüne yönlendirilen Yener'e, burada yapılan ileri tetkikler sonucunda prostat kanseri teşhisi konuldu.

        Yapılan değerlendirmelerin ardından Yener'in laparoskopik (kapalı) yöntemle ameliyat edilmesine karar verildi.

        Başarılı geçen operasyonun ardından tedavisi tamamlanan Yener, taburcu edilerek sağlığına kavuştu.

        Sağlığına kavuşma sürecinde yaşadıklarını anlatan Yener, kalp krizi geçirmesi nedeniyle gittiği kardiyoloji doktorunun PSA değerinin yüksek olduğunu tespit ettiğini, kendisini üroloji servisine yönlendirdiğini belirtti.

        Yener, bu süreçte yapılan kontroller sonrası prostat kanseri teşhisi aldığını ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduğunu belirterek başlangıçta ameliyat sonrası oluşabilecek yan etkiler nedeniyle endişe duyduğunu ancak doktorunun bilgilendirmesiyle ikna olduğunu söyledi.

        Ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldığını aktaran Yener, 9'uncu günde sondasının çıkarıldığını ve ilk günden itibaren herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etti.

        Daha önce belirgin bir şikayetinin olmadığını dile getiren Yener, "İdrar yaparken zorlanma vardı ama bunun kanser olduğunu bilmiyordum. Kalp doktorum yönlendirmeseydi farkına varmayacaktım." dedi.

        Erken teşhis sayesinde hem kanseri yendiğini hem de ameliyat sonrası fonksiyon kaybı yaşamadığını vurgulayan Yener, sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

        "KANSER TAMAMEN TEMİZLENDİ"

        Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi'nden Op. Dr. Haydar Güler de hastanın kendilerine kan tetkiklerinde PSA yüksekliği saptanması üzerine yapılan prostat biyopsisinde kanser teşhisi konulmasının ardından başvurduğunu söyledi.

        Hastayla ameliyat sürecini detaylı şekilde konuştuklarını belirten Güler, ilk etapta hastanın ameliyat sonrası idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı yaşayacağı endişesiyle tedirgin olduğunu ancak gerekli bilgilendirmelerin ardından cerrahiye karar verildiğini kaydetti.

        Güler, hastanede laparoskopik sinir koruyucu cerrahi işlemi yaptıklarını vurgulayarak "Hastamızın durumu da buna uygundu. Yaklaşık iki saat süren ameliyat başarılı geçti. Kanser tamamen temizlendi, PSA değeri sıfır, cerrahi sınırlar negatif. Herhangi bir fonksiyonel problemi yok." dedi.

        Hastanın 9 gün sonra sondasının alındığını anlatan Güler, ilk günden itibaren idrar kaçırma problemi yaşamadığını ve birinci ay itibarıyla cinsel fonksiyonlarının ameliyat öncesi seviyeye ulaştığını ifade etti.

        Güler, açık ameliyatta sinir koruyucu tekniğin uygulanmasının zor olduğunu belirterek "Prostatın çevresinden geçen ince damar ve sinir paketlerini laparoskopik yöntemde optik görüntü altında görebiliyoruz. Bu sinirleri koruyarak kanserli dokuyu tamamen temizlemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Prostat kanserinin erkeklerde sık görülen bir hastalık olduğuna ve erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını söyleyen Güler, 50 yaş üstü erkeklere rutin PSA testi yaptırmalarını önerdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Baykuş ile çiftçinin 20 yıllık dostluğu

        Ordu'da yaşayan Atilla Karakaya'nın serendisi (ambar), yaklaşık 20 yıldır yumurta bırakıp yavrularını büyüten baykuşa yuva oldu. Baykuşlarla yakından ilgilenen Karakaya bu yıl yumurtadan çıkan 3 yavruya Pamuk, Ateş ve Pusu isimlerini verdiğini aktardı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        Kamyonun çarptığı genç kadın öldü
        Kamyonun çarptığı genç kadın öldü
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları