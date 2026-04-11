        Kalp nakli beklerken ilaç tedavisiyle sağlığına kavuştu | Sağlık Haberleri

        Kalp nakli beklerken ilaç tedavisiyle sağlığına kavuştu

        Ankara'da enfeksiyon sonrası gelişen kalp yetmezliği nedeniyle kalp nakli bekleme sürecine giren Göktuğ Alp Şiş (3), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde uygulanan tedavi ile nakle gerek kalmadan sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Neslihan ve Samet Şiş'in tek çocuğu Göktuğ Alp Şiş, 1,5 yıl önce geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası ayaklarda şişlik, karında ödem ve nefes darlığı şikayetiyle farklı hastanelere götürüldü. Yapılan tetkiklerde, Göktuğ Alp'in enfeksiyon sonrası kalp kasının ciddi şekilde etkilendiği ve süreçte kalp fonksiyonlarının kritik seviyelere kadar gerilediği, kalp nakline ihtiyaç duyduğu belirlendi. Göktuğ Alp, bunun üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmelerde kalbin sol tarafının ciddi düzeyde etkilendiği, kalp kasılma gücünün olması gerekenin yarısının da altında olduğu tespit edildi ve ilaç tedavisine başlandı. Enfeksiyon sonrası gelişen ağır kalp kası hastalığı nedeniyle hayati riskle karşı karşıya kalan Göktuğ Alp, enfeksiyona ve kalp yetmezliğine yönelik uygulanan uygun tedavilerle nakil ihtiyacı duymadan sağlığına kavuştu.

        REKLAM

        "KALBİ YÜZDE 30 CİVARI ÇALIŞIYORDU"

        Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Ece, ailenin önce farklı merkezlere başvurduğunu belirterek, "Göktuğ Alp’in enfeksiyon sonrası gelişen ağır kalp hastalığı nedeniyle kalp kası etkilenmiş ve kalp normal fonksiyonunu gösteremez hale gelmiş. Farklı merkezlerde yoğun bakım yatış süreci olmuş. 3-4 aylık bir yatış hikayesi var. Farklı merkezlerde de uygun tedavilere başlanmış ama zorlu bir süreç olmuş. Hastanemiz bir kalp nakli merkezi olduğu için yoğun bakımı sonrası bizim hastanemize başvurdu. Biz de nakil süreci öncesinde değerlendirmelerimizi yaptık. Kalp yetmezliğine yönelik ilaç tedavilerini düzenledik ve aynı zamanda geçirdiği ağır enfeksiyona yönelik olarak bize başvuru öncesindeki merkezde uygulanan enfeksiyona yönelik tedavisine devam ettik. Hastanın kliniğine göre, laboratuvar değerlerine göre, ekokardiografik bulgularına göre tedavisini düzenledik. Göktuğ Alp, çoklu ilaç tedavisi alıyordu. Kalp yetmezliği yani kalbin sol tarafı ciddi manada etkilenmişti bize başvurduğunda. Normalde yüzde 60’ın üzerinde çalışması gereken sol kalbi yüzde 30 civarında çalışıyordu ve kötü durumdaydı" dedi.

        "MUCİZE GİBİ BİR DURUM"

        Prof. Dr. Ece, hem kalp yetmezliğine yönelik hem de geçirdiği ağır enfeksiyona yönelik ilaç tedavileri ile Göktuğ Alp’in durumunun gün gün daha iyi gittiğini aktararak, "Eğer daha kötüye gitmiş olsaydı biz hastamıza nakil öncesi kateter anjiografi yapacaktık ve nakil ekibi ile konuşup ona göre planlamasını yapacaktık. Ama Göktuğ Alp, medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavisine iyi cevap verdi ve zamanla yüz güldürücü sonuç alabildik. Bu hastalıkta kalp kası enfeksiyonuna bağlı hastalıklarda çok ciddi durumlar ortaya çıkabiliyor. Solunum sıkıntısı artabiliyor. Solunum cihazına bağlamak zorunda kalabiliyoruz hastayı. Yapay kalp takmak zorunda kalabiliyoruz. Ama Göktuğ'da bu durumlar oluşmadı. Daha iyiye gitti. Gerçekten mucize gibi bir durum. Normalde bu hastalık düzelmeyebilir. Çok şükür ki tedavileri iyi yanıt verdi. Aileler endişe etmesinler. Enfeksiyona bağlı kalp yetmezliği durumlarında bunların hepsi kalp nakline gitmiyor. Bu çocukların hepsi kaybedilmiyor. İyi uygun tedavi ve takiple bu hastaların önemli bir kısmını normal sağlığına kavuşturabiliyoruz. O yüzden umutsuzluğa kapılmasınlar” ifadelerini kullandı.

        Göktuğ Alp’in annesi Neslihan Şiş ise oğlunun sağlığına kavuştuğunu söyleyerek, "Şu an çok iyi durumdayız. Yaşıtları gibi koşuyor, oynuyor. İhtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor. Şu an yüzde 50’nin üzerinde değerleri. İlaçları azaltıldı. İnşallah ilaç kullanmaya bile gerek kalmadan her şey düzelecek ileriki zamanda. Doğru tedaviyle, doğru takip ve tedaviyle iyi sonuç da alınabiliyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de kız yurduna gizlice giren şahıs yakalandı

         İstanbul Sarıyer'de bulunan bir kız yurdunun çamaşırhanesine giren ve uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Deport edildi
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?