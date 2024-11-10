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        Haberler Televizyon 'Kalpazan'da eğlence dolu üçüncü tanıtım

        'Kalpazan'da eğlence dolu üçüncü tanıtım

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Kalpazan'ın dördüncü bölümünden eğlence dolu üçüncü tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda karanlık işlere girmek istemeyen Adem, Bulgary Bayram'ın zoruyla kendini hiç alışık olmadığı ortamlarda buluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 20:56 Güncelleme: 10.11.2024 - 20:56
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        SHOW TV’de ekrana gelen ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizi ‘Kalpazan’ın dördüncü bölümünden eğlence dolu üçüncü tanıtım yayınlandı.

        'Kalpazan' 4. Bölüm 3. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda karanlık işlere girmek istemeyen Adem, Bulgary Bayram’ın zoruyla kendini hiç alışık olmadığı ortamlarda buluyor.

        'KALPAZAN’IN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Bayram, Adem’e daha fazla para basması için baskı yapar. Ancak Adem, o tarz bir adam olmadığını söyleyerek Bayram’ı reddeder. Bayram’ın adamları, Adem’i alıp onu uzakta bir çöp konteynırının içine atarlar. Baygın haldeki Adem gittikçe nefes alamaz hale gelir ve yavaş yavaş gözleri kapanmaya başlarken bir gölge onu kurtarır. Bu sırada Kartal, abisinin izini bulmaya çalışıyordur. Ayşe ise fizik tedaviler sonrası artık iyileşmiştir ve Kartal’ı araştırmaya başlar. Artık yürüyebilen Ayşe, Bulgary’nin de peşini bırakmayacaktır ve ona ulaşmak için Kartal’ı gizli takibe alarak hiç beklemediği bir bilgiye ulaşır. Canan ise Adem’in boşanmak istiyorum demesine hırslanmış, bundan sonra kendi istediği hayatı yaşamayı kafasına koymuştur.

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        'Kalpazan'ın kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Kalpazan!, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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