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Kalpazan filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

Dünyaca ünlü oyuncu John Travolta'nın başrolünde yer aldığı Kalpazan filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2014 yılında gösterime giren filmin oyuncuları, konusu ve hakkında diğer bilgileri bir araya getirdik...

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  • Kalpazan filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Kalpazan filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    Orjinal adı The Forger olan ve yönetmenliğini  Philip Martin'in üstlendiği Kalpazan filmi, bu akşam saat 20:00'de izleyicilerin karşısına çıkacak. Oldukça heyecanlı bir konusu olan filmle ilgili tüm ayrıntıları bir araya getirdik!
  • Kalpazan filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Kalpazan filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    KALPAZAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Dünyanın en iyi benzeti ressamı olan ve ünlü ressamların tablolarının birebir kopyalarını yapan Ray Cutter, hapishanede zor zamanlar geçirmektedir. Hapishaneden bir an önce çıkabilmek için neredeyse imkansız bir görevi yerine getirme karşılığında bir suç örgütüyle anlaşma yapar.
  • Kalpazan filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Kalpazan filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    Buna göre Ray, ünlü ressam Claude Monet'nin bir tablosunun replikasını çizmek, tablonun orijinalini müzeden çalmak, sonrasında ise yerine replikasını koymak zorundadır. Ray Cutter, babasının ve oğlunun da yardımlarıyla bu zorlu işin peşine düşer.
  • Kalpazan filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Kalpazan filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    KALPAZAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Kalpazan filmi oyuncuları arasında John Travolta, Christopher Plummer, Tye Sheridan, Abagail Spencer bulunuyor.
  • Kalpazan filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Kalpazan filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    KALPAZAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Film ABD'nin Massachusetts eyaletinde çekildi.

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