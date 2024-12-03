'Kalpazan'ın 7'nci bölümü yayınlandı

SHOW TV’de ekrana gelen, O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ‘Kalpazan’ dün akşam yedinci bölümüyle ekrana geldi. 'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Gurur Altınpınar (Mesut), Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'KALPAZAN’IN 7'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yeni bölümünde Tarık, Adem’in kimliğini öğrenmesiyle ortaklık teklif ederken Adem bu durumu kabul etmedi. Adem’in bastıkları parayı nasıl aklayacağı soru işareti bırakırken, Tarık’ı kendilerinden uzak durması için uyardı. Ailesinden gizli bir şekilde Tarık’tan burs ve telefon alan Naz “Ne ile ödeyecektin benim okul paramı sen?” diyerek Adem’in damarına bastı. Naz, Canan ve Adem’in anne ve babalık konusunda yetersiz olduklarını yüzlerine vururken izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Yaşadığı bu durumdan sonra Adem ve Kartal kuru temizlemecide bastıkları parayı internette satarak aklamaya karar verdi.

Adem ve Kartal’ın para aklama sistemi; REKLAM Ayşe, Kartal’la yakın ilişkisi olması ve Bayram mevzusunun yayılmasından dolayı açığa alınırken kızının velayetini de kaybetti. Tarık’ın, Ayşe’nin bu durumu daha fazla araştırmaması için Fuat’a para teklif ettiği ortaya çıktı. Kartal, Ayşe’nin bu zor günlerinde ona destek olmaya çalıştı. Bu soruşturmanın peşini bırakmayan Ayşe, Adem’den yardım isterken Bulgary Bayram ile Tarık’ın bir bağlantısı olduğunu da söyledi. Adem para satma işini baya geliştirdi ve piyasada isim yapmaya başladı. Tanınması sorunların başlamasına neden olurken bir diğer kalpazan Cemal, Adem’den bu işi bırakmasını istedi. Adem bunu kabul etmezken bu durum Adem’in dayak yemesine sebep oldu.

Adem’e geçmişinden gelen kötü sürpriz; Bunu fırsata çevirmek isteyen Adem, kendisini tehdit eden Cemil Saygılı (Cemo) ismini Ayşe’ye para basıyor diye şikayet ederken, Kartal ile de kardeş olduklarını söyledi. Ayşe, Cemo’ya operasyona gittiğinde Cemo çoktan ölmüştü. Bunun arkasından da Tarık’ın olduğu ortaya çıktı. Adem’i ziyaret için dükkana gelen İrfan, Ademler’in para bastıkları odayı buldu. Orhan’ı ve paraları görmesiyle şoka giren İrfan fenalaştı. Adem, Bulgary ve Tarık’ın bağlantısını çözerken bir plan geliştirdi. Bulgary Bayram, Tarık’ın kayınpederini öldürdüğünü söyledi. Adem, “Ben parayı basacağım, siz aklayacaksınız” sözüyle Tarık’a ortaklık teklifi etti. Adem artık sadece Türk Lirası değil dolar da basmaya başlayacağının sinyallerini verdi. Gelecek hafta yayınlanacak bölümde bu iş birliğiyle birlikte neler olacağı merak konusu oldu.