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        Haberler Televizyon 'Kalpazan'ın final bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Kalpazan'ın final bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Kalpazan'ın final bölümünden 2'nci tanıtım izleyiciyle buluştu. Adem'in tanıtımın finalinde özgürlüğünü nasıl geri kazanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 07:34 Güncelleme: 09.12.2024 - 07:34
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        SHOW TV’de ekrana gelen ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizi ‘Kalpazan’ın final bölümünden 2'nci tanıtım izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Adem yaşadığı acılar yüzünden ne hale geldiğini anlatıyorken Kartal ile Ayşe ilişkisi boyut kazanıyor. Adem’in tanıtımın finalinde özgürlüğünü nasıl geri kazanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

        'KALPAZAN’IN 8'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Adem, Tarık, Bayram bir aradadır. Tarık, Bayram’ın onu sattığını anlar ve ona karşı bilenir. Adem, onları birbirlerine düşürdüğü için mutludur. Ayşe, eski eşi Fuat’ın bir işler karıştırdığını ortaya çıkarmaya çalışır. Bu esnada ona Kartal ve İsa destek olur. Eve tamirci olarak giren Kartal, Fuat’ın eşyaları arasında ipucu bulur.

        Ayşe’nin eline, hem işi hem de velayeti için bir koz geçer. Kuru temizlemeciye gelen İrfan tüm düzeneği görür ve her şeyi anlar. Orhan İrfan’ı yakalar ve alıkoyar. Canan, Mina ve Adem arasında bir şey olduğunu düşündüğü için Mina’ya kötü davranır. Her biri kendi kaderini yaşar. Olan bitenler sonrası Adem kendini toparlamaya çalışsa da başaramaz. İtirafta bulunmak için soluğu Ayşe’nin yanında alır. Ama Ayşe’nin ona ilginç bir teklifi vardır.

        'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Gurur Altınpınar (Mesut), Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Kalpazan', final bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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