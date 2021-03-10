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Netflix, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Sinema Televizyon Sendikası’nın kamera arkasındaki çalışanlar için oluşturduğu ‘COVID-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği’nde ikinci aşama başlıyor.

İlk aşaması Haziran 2020’de tamamlanan destek kapsamında Netflix tarafından oluşturulan 4 milyon TL’lik kaynak, başvuru kriterlerini karşıladıkları belirlenen sektör çalışanları ile paylaşılmıştı. Yeni oluşturulan yaklaşık 2 milyon TL’lik ek kaynaktan ise ilk aşamada destek alma imkanı bulamayan kamera arkası çalışanları faydalanacak. Desteğin yönetimini ve dağıtımını bir önceki aşamada olduğu gibi yine İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası üstlenecek.

Yapılan açıklamaya göre, Mart ayı içerisinde başlaması planlanan ikinci aşama için yeni başvuru alınmayacak. Destekten yalnızca ilk aşamada gerekli kriterleri karşılayan başvurular yaptıkları belirlenen ancak bütçe limitine ulaşılması nedeniyle destek alamayan sektör çalışanları faydalanacak. Bu aşamanın da tamamlanmasıyla birlikte, kamera arkası çalışanlara sağlanan kişi başı 2500 TL’lik desteğin toplamı 6 milyon TL’ye yaklaşacak.

‘COVID-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği’ne serbest çalışanlar da dahil olmak üzere Türkiye çapında prodüksiyonların durmasından olumsuz etkilenen kamera arkası çalışanları başvurmuştu. Bu kapsamda kamera, ışık, ses, sanat yönetimi, makyaj, kostüm tasarımı ve ulaşımın da aralarında bulunduğu pek çok farklı birimde görev yapan çalışanlar yer alıyor.