Kamil Efe Üregen: İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor FK'yı 3-1 yenen Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Kamil Efe Üregen, galibiyeti değerlendirdi.

"İKİNCİ YARI DAHA İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUK"

Karşılaşmayı değerlendiren Kamil Efe Üregen "İlk yarıda bir talihsizlik oldu. Onun üstüne kazanmamız çok iyi oldu. Futbolda böyle şeyler oluyor." dedi.

17 yaşındaki futbolcu ayrıca "İkinci yarıda hocamız bize doğru motivasyonu verdi. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk ve bu maçı kazandık." ifadelerini kullandı.