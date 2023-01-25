Kamu ihalelerinde limitler yükseltildi

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AA

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2022 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 97,72) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2023'e kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) 1 Şubat 2023-31 Ocak 2024 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) Eşik değerler Eşik değerler MADDE 8 4.004.034 7.916.776 6.673.409 13.194.664 146.815.969 290.284.533 Parasal limitler ve tutarlar MADDE 3 (g) 33.494.082 66.224.498 MADDE 13 (b) 436.830 863.700 873.705 1.727.489 7.281.278 14.396.542 MADDE 21 (f) 728.072 1.439.543 MADDE 22 (d) 218.395 431.810 72.752 143.845 MADDE 53 (j)/1 1.456.202 2.879.202 MADDE 53 (j)/2 2.305.178 4.557.797 13.819 27.322 9.220.744 18.231.255 27.654 54.677 69.155.600 136.734.452 41.482 82.018 55.316 109.370 MADDE 62 (h) 808.172 1.597.917