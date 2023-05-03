Kamuda işçi zammı için toplu sözleşmesi zam oranları sorgulamaları yoğunlaştı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 700 bin kamu işçisi için zam pazarlığında gelinen aşamayı aktardı. Peki, kamu işçilerine ne kadar zam geldi, maaşları ne kadar olacak ve toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak? İşte, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşme detayları ile merak edilen güncel bilgiler...