Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamu işçilerinin zam oranı belli oluyor! Teklifler sıralandı, tarih netleşti

Kamu işçileri zammı için geri sayım sürüyor. Tarafların önerileri netleşti. Hükümet kanadı 12 bin lira, sendikaların önerisi ise 15 bin lira olarak ortaya çıktı. Sendika temsilcileri ve Hükmet kanadını Mayıs ayının ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Peki, kamu işçileri zam oranı ne kadar, kaç olacak? Kamu işçileri zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kamu işçilerinin zam oranı belli oluyor| Teklifler sıralandı, tarih netleşti! Mayıs 2023 kamu işçileri zammı

    Kamu işçilerine yapılacak zam öncesi hükümet kanadının ve sendikaların zam teklifleri netleşmeye başldı. Hükümet kanadı zamlar sonucu işçi maaşlarının 12 bin TL'ye yükseltilmesi, sendikalar ise zam oranıyla maaşlarım 15 bin liraya yükseltilmesi teklifinde ısrarcı oldu. Peki, kamu işçilerine ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

     
  • Kamu işçilerinin zam oranı belli oluyor| Teklifler sıralandı, tarih netleşti! Mayıs 2023 kamu işçileri zammı

    KAMU İŞÇİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi sendikalarıyla bugün zam görüşmelerine devam ediyor. 

    Niahi kararın ise önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor.

     

  • TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Toplu İş Sözleşmesine ilişkin konuştu. Atalay, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL, arzu ettiğimiz bir rakam olursa problem yok, olmazsa biz bu işin içinde olmayız" ifadelerini kullandı.
  • Kamu işçilerinin zam oranı belli oluyor| Teklifler sıralandı, tarih netleşti! Mayıs 2023 kamu işçileri zammı

    ZAM PAZARLIĞINDA SON DURUM

    Türk-İş ve Hak-İş'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi. 
  • Kamu işçilerinin zam oranı belli oluyor| Teklifler sıralandı, tarih netleşti! Mayıs 2023 kamu işçileri zammı

    Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.