TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Toplu İş Sözleşmesine ilişkin konuştu. Atalay, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL, arzu ettiğimiz bir rakam olursa problem yok, olmazsa biz bu işin içinde olmayız" ifadelerini kullandı.