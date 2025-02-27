"FEDAKARLIK ÇALIŞANDAN OLMAZ"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, taslak çalışmalarını işçilerin yaşadığı ekonomik kayıpları göz önünde bulundurarak HAK-İŞ ile ortaklaşa hazırladıklarını belirterek, taleplerini 21 madde altında toplayıp Bakanlığa sunduklarını söyledi.

Temennilerinin masada uzlaşıyla imzalanması yönünde olduğunu ifade eden Ağar, şöyle konuştu:

"Greve gittiğimiz dönemler de oldu, grev kolay mesele değil ama işçinin en son gideceği yer grevdir. Bizim isteğimiz müzakere yapılması, işçilerin geçim koşulları dikkate alınıp, orta yolun bulunmasıdır. Kamu işverenleri adına TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası), sunduğumuz taslağı inceleyip, bize dönüş yapacak. Bu metin üzerinde müzakeremizi yapacağız. 'Ülkenin durumu şöyle ya da böyle' denebilir ama fedakarlık çalışandan olmaz."