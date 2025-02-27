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        Haberler Bilgi Ekonomi Kamu işçisine zam 2025: Kamu işçilerine yüzde kaç zam yapılacak, TÜRİK İŞ ve HAK İŞ zam talebi kaç oldu, olası zam senaryoları

        Kamu işçilerine yüzde kaç zam yapılacak? TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam talebi ne oldu?

        Bugün binlerce işçinin odağında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in kamu zam talebi vardı. 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren konuda düzenlenen 21 maddelik talep taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu. Taslakta, kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi. Peki, kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam teklifi ne oldu? İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulan zam teklifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 17:09 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:09
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        Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren zam talebi TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunuldu. 21 maddelik taslakta kıdem zammı, refah payı ve enflasyon farkı gibi konular ön plana çıktı. Peki, kamu işçisi ne kadar zam alacak, ne kadar talep edildi?

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        KAMU İŞÇİLERİNE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

        TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçilerinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak zam talebini içeren taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu.

        Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi.

        Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istendi.

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        TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ KAMU İŞÇİLERİ İÇİN NE KADAR ZAM TALEBİNDE BULUNDU?

        İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.

        Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.

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        "FEDAKARLIK ÇALIŞANDAN OLMAZ"

        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, taslak çalışmalarını işçilerin yaşadığı ekonomik kayıpları göz önünde bulundurarak HAK-İŞ ile ortaklaşa hazırladıklarını belirterek, taleplerini 21 madde altında toplayıp Bakanlığa sunduklarını söyledi.

        Temennilerinin masada uzlaşıyla imzalanması yönünde olduğunu ifade eden Ağar, şöyle konuştu:

        "Greve gittiğimiz dönemler de oldu, grev kolay mesele değil ama işçinin en son gideceği yer grevdir. Bizim isteğimiz müzakere yapılması, işçilerin geçim koşulları dikkate alınıp, orta yolun bulunmasıdır. Kamu işverenleri adına TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası), sunduğumuz taslağı inceleyip, bize dönüş yapacak. Bu metin üzerinde müzakeremizi yapacağız. 'Ülkenin durumu şöyle ya da böyle' denebilir ama fedakarlık çalışandan olmaz."

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        "AMACIMIZ SOKAĞA ÇIKMAK DEĞİL"

        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Sert de geçen dönem yapılan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün olumlu kazanımlarla sonuçlandığını anımsatarak, yeni dönemdeki sözleşmeyle de alın terinin karşılığını almak istediklerini söyledi.

        Taşeron işçilikten kadroya geçenlerin, tayin ve becayiş haklarının olmadığına dikkati çeken Sert, taşeron işçilerin kadroya geçişi sırasında kapsam dışında bırakılan işçilerin kadro talebini dile getirdi.

        Kamu işçisinin yeni dönem Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nden umutlu olduğunu ifade eden Sert, "Amacımız hiçbir zaman sokağa çıkmak değil. Bu ülkeyi, bu vatanı seviyoruz. Çalışanlarımızı seviyoruz. Onların mutlu olacağı, işverenimizin, sendikalarımızın mutlu olacağı bir anlayışla yol almaya gayret göstereceğiz." dedi.

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