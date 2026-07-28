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        Haberler Gündem Güncel Kamyonet şoförünü darbeden otomobil sürücüsüne 190 bin TL ceza!

        Kamyonet şoförünü darbeden otomobil sürücüsüne 190 bin TL ceza!

        Niğde'de otomobilinden inerek tartıştığı kargo çalışanını aracının içinde darbeden sürücüye 190 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan şüphelinin aracı, trafikten menedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 12:24 Güncelleme:
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        Araca girdi, saldırdı, ceza yağdı!

        Niğde'de trafikte çıkan tartışmada otomobilinden inerek tartıştığı kargo çalışanı B.Ö.'yü aracının içinde darbeden O.B.'ye, 190 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan şüphelinin aracı, trafikten menedildi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Trafikte bir kargo şirketine ait kamyonetin şoförü B.Ö. ile otomobil sürücüsü O.B. arasında yol verme tartışması yaşandı.

        Otomobilinden inen O.B., kargo kamyonetine girerek B.Ö.'yü darbetti. O anlar, olaya müdahale etmeye çalışan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona ererken, taraflar bölgeden ayrıldı.

        Polis merkezine giden taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.B.'ye çeşitli maddelerden 190 bin TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca O.B.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el koyan ekipler, aracını da trafikten menetti. O.B. hakkında adli işlem de başlatıldı.

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