Kamyonet sulama kanalına uçtu, sürücü öldü
Adıyaman'da kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Giriş: 23.06.2024 - 17:04 Güncelleme: 23.06.2024 - 17:04
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Adıyaman'da 53 yaşındaki Ömer Alan idaresindeki hafriyat kamyonu, Börgenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
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İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi.
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Dalgıç polislerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından sürücü, sıkıştığı yerden çıkarıldı.