        Haberler Gündem 3. Sayfa KAN DONDURAN OLAY! Son dakika haberi: Kuzen cinayetinin bedeli: 5 bin TL | Son dakika haberleri

        Kuzen cinayetinin bedeli: 5 bin TL!

        Adana'da, borç-alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni 21 yaşındaki Ahmed Zerzur'u bıçaklayarak öldüren 32 yaşındaki Hasan Zerzur, Suriye'ye kaçarken Hatay'da yakalandı. Katil zanlısının cinayeti, 5 bin TL'lik alacağı için işlediği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 11:09 Güncelleme:
        Kuzen cinayetinin nedeni ortaya çıktı

        Adana'da olay, 13 Mayıs'ta saat: 22.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Hasan Zerzur (32), kendisine 5 bin lira borcu olan kuzeni Ahmed Zerzur (21) ile parayı vermediği için tartıştı.

        BIÇAKLANDI KURTARILAMADI

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hasan Zerzur, kuzenini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmed Zerzur, hayatını kaybetti.

        SURİYE'YE KAÇARKEN YAKALANDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hasan Zerzur'un kentten ayrıldığını tespit etti. Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen şüpheli, Reyhanlı ilçesinde sınır kapısına doğru giderken yakalandı.

        "ALACAĞIM VARDI, VERMEDİ, BIÇAKLADIM"

        Gözaltına alınan şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorguya alınan şüpheli, "Ahmed’den 5 bin lira alacağım vardı. Vermeyince tartışıp, kavga ettik. Sinirlenip, bıçakladım. Pişmanım" dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Zerzur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

