Adana'da olay, 13 Mayıs'ta saat: 22.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Hasan Zerzur (32), kendisine 5 bin lira borcu olan kuzeni Ahmed Zerzur (21) ile parayı vermediği için tartıştı.

BIÇAKLANDI KURTARILAMADI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hasan Zerzur, kuzenini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmed Zerzur, hayatını kaybetti.

SURİYE'YE KAÇARKEN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hasan Zerzur'un kentten ayrıldığını tespit etti. Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen şüpheli, Reyhanlı ilçesinde sınır kapısına doğru giderken yakalandı.

"ALACAĞIM VARDI, VERMEDİ, BIÇAKLADIM"

Gözaltına alınan şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorguya alınan şüpheli, "Ahmed’den 5 bin lira alacağım vardı. Vermeyince tartışıp, kavga ettik. Sinirlenip, bıçakladım. Pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Zerzur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.