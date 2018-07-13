Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Belçikalı mevkidaşı Charles Michel ve eşini selamlaması Twitter'da sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışma konusu oldu.

Trudeau'nun önce mevkidaşına doğru elini uzatıp sonra Belçika Başbakanı'nı es geçip eşine sarıldığı, ardından Charles Michel'e samimi şekilde sarılması eleştirildi.

"Ev sahibi ülkenin liderine böyle saygısızca davranmak çok kaba. Kanada'yı uluslararası düzeyde rezil etme çabası olmadan geçen gün sayısı: 0. Bu belki bir şaka ama biz şakalardan bıktık" şeklinde eleştirilerde bulunan kullanıcılara, bir grup ise karşı çıkarak bunun bir şaka olduğu yönünde paylaşımda bulundu.