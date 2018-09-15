Kanada’da mayıs ayında dört askeri öğrencinin Kuran-ı Kerim’e karşı işledikleri çirkin saldırı hakkında okul yönetimince başlatılan soruşturmada delil yetersizliği kararı verildi.

Kanada resmi yayın organı CBC’nin haberine göre, Kanada Kraliyet Askeri Koleji Askeri Personel Şefi Korgeneral Charles Lamarre, haklarında soruşturma başlatılan öğrenciler hakkında okula devam kararı alındığını ancak bu öğrencilerin psikolojik danışmanlık hizmeti alacaklarını açıkladı.

Lamarre, öğrencilere yazılı ihtar cezası verildiğini ancak okuldan atılmaları için yeterli delil olmadığını kaydetti.

Olayın Kanada basınına yansımasının ardından ülkedeki Müslüman toplumun tepkisine neden olan skandal, Kanada Kraliyet Askeri Koleji’nin Quebec eyaletine bağlı Saint-Jean kentindeki biriminde yaşandı.

Korgeneral Charles Lamarre’nin açıklamalarına göre, nisan ayında paskalya tatiline çıkan 8 askeri öğrenci, tatil boyunca yaşadıkları anları kameraya kaydetti. Öğrencilerden bazılarının tatil dönüşü video görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşması üzerine skandal görüntüler okul yönetimine kadar ulaştı. Görüntülerde isimleri açıklanmayan dört askeri öğrencinin, diğer arkadaşlarının uyumak için gruptan ayrılmasının ardından domuz pastırmasıyla kirlettikleri Kuran-ı Kerim'in üzerine pisledikleri ortaya çıktı.

VİDEO GÖRÜNTÜLERİ YOK EDİLDİ

Öte yandan, Kanada resmi haber ajansı Canadian Press’in konuyla ilgili servis ettiği bir habere göre, soruşturmada delil yetersizliği kararı verilmesine, söz konusu görüntülerinin skandalın duyulmasının ardından yok edilmesinin neden olduğu kaydedildi. Ajansın haberine göre, video görüntülerinin herhangi bir sosyal medya hesabında yayınlanmaması da görüntülerin yok edilmesinde etkili oldu.

Kanada Kraliyet Askeri Koleji Askeri Personel Şefi Korgeneral Charles Lamarre de basına yaptığı açıklamada, videoların sosyal medyada yayınlanmamasının şansları olduğunu kaydederek, “Bu endişelendiğimiz bir konuydu. Çünkü videoların sosyal medyada yayılması daha büyük şeylere neden olabilirdi." demişti.





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