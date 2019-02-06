Kanadalı bir girişimcinin ölümü binlerce kişiyi mağdur etti. Gerald Cotten isimli 30 yaşındaki girişimci, Hindistan'da gezerken Crohn hastalığına bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Aynı zamanda Quadriga isimli Kanada merkezli kripto para borsasının CEO'su olan Cotten'in şifresi da sır oldu.
Sistemi hackerlardan korumak için tasarlanan ve soğuk cüzdan olarak bilinen hesaplarda tutulan ve çevrimdışı olarak depolanan dijital varlıklara şifrenin olmaması nedeniyle ulaşılamıyor.
Yaklaşık 145 milyon dolarlık bitcoin ve diğer kripto paraların bulunduğu hesaplar, şifrenin sadece Gerald Cotten'de olması nedeniyle binlerce mağdur yarattı.
Şifrenin sahibi olan Gerald Cotten'in eşi Jennifer Robertson, yeminli ifadesinde eşinin kullandığı dizüstü bilgisayarın şifrelenmiş olduğunu belirtirken, ne eşine ait şifreyi ne de kurtarma kodunu bildiğini açıkladı. Öte yandan Cotten'in avukatına ölümünden 12 gün önce vasiyetini yazdırdığını ve tüm mal varlığını da eşine bıraktığı ortaya çıktı.
Kripto para endüstrisindeki düzenleyici eksikliğini bir kez daha gündeme getiren olay sonrası Quadriga, 363 binin üzerindeki kullanıcısını nasıl finanse edeceğini düşünüyor. Şirketin 92 binin üzerindeki kullanıcıya 53 milyon dolarlık nakit ödeme taahhüdü bulunuyor.
Mahkemeye başvuran şirket alacaklılardan koruma istedi ve haklı bulunarak 30 gün mühlet aldı. Web sitesinden bir açıklama yapan şirket, "Son birkaç haftadır yoğunm bir şekilde likidite sorununu çözmeye uğraş veriyoruz." derken bu çabaların henüz başarılı olamadığını belirtti.
Quadriga Cotten'in laptopuna sızmak için uzmanlar tutmasına ve erişilemeyen kripto paralara erişim için çeşitli teknolojiler denediğini belirtse de başarılı olamadı. Ernst & Young gelişmeleri izlemek için mahkeme tarafından bağımsız denetim firması olarak belirlendi.
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