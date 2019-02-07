Turhan, Bilgi Teknolojileri Kurumunda (BTK),Bakanlığın "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedefleri"ne ilişkin düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Kanal İstanbul'un etüt proje işlerini tamamladıklarını bildiren Turhan, "Kanal İstanbul ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümlerini açık ve örtülü bir şekilde ihlal etmeden, İstanbul Boğazı deniz ulaştırmasına açık tutularak alternatif ve ikinci bir kapı ve su yolu açılmış olacak. ÇED Raporu’nun onaylanmasını bekliyoruz. Çevre Düzeni Planı'nın onaylanmasını müteakip ihale ilanına çıkacağız." diye konuştu.

Turhan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirme faaliyetlerini de tamamladıklarına değinerek, bu projeyle İstanbul Boğazı'nı 3. defa denizin altından geçmeyi planladıklarını kaydetti.

"GEBZE-HALKALI BANLİYO HATTI BU YIL İŞLETMEYE AÇILACAK"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ülke ekonomisinin büyümesine ve araç sayısının artışına paralel olarak yollarımızın trafik hacmi artmasına karşın kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 68'lik azalma olduğunu söyledi.

Bakan Turhan, "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedefleri"ne ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlediği basın toplantısında, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin, ekonomik gelişmenin yanında köy-kent bütünleşmesini, kültür birliğini ve dengeli nüfus dağılımı gibi birçok sosyal faydayı sağlayan, tarım, turizm ve sanayinin altyapısını oluşturan stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Sağlıklı ve yeterli bir ulaştırma ve haberleşme sistemine sahip olmayan ülkelerin asla kalkınamayacaklarını vurgulayan Turhan, bu nedenle de 16 yıl gibi bir sürede 537 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bugün dünyada yaşanan ekonomik krizin yarattığı fırtınada hala ayakta durabilmenin ve yaratılan krizlerin olumsuz etkilerini minimuma indirebilmenin temelinde yapılan altyapı yatırımlarının yattığını ifade eden Turhan, "16 yıl öncesine kadar Avrupa ile ülkemiz ulaştırma sektörü karşılaştırmasını yaparken, 'ülkemizin üçte ikisinin dağlarla kaplı olması dolayısıyla kesintisiz ulaşım ağını kurmanın zorluklarından bahsediliyor' coğrafi şartlarımız, yetersizliklere mazeret olarak gösteriliyordu." diye konuştu.

Ulaştırmanın, fiziki olarak çeşitli zorlukları olan sürprizlere açık projelerin bulunduğu ve çok yüksek finansman ihtiyacı da olan bir sektör olduğunu dile getiren Turhan, yüksek finansman ihtiyacına çözüm olarak da genel bütçe yanında, Kamu Özel İşbirliği modellerini de devreye sokarak birçok projeyi tamamladıklarını kaydetti.

Kara yolu altyapılarını geliştirirken taşımacılıkta en büyük paya sahip karayolu taşımacılık sektörünün sorunlarına cesaretle el attıklarını ve sektörü AB normlarında düzenlemeye tabi tuttuklarını anlatan Turhan, Avrupa'nın en modern araç muayene sistemlerinden birisini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ülke ekonomisinin büyümesine ve araç sayısının artışına paralel olarak yollarının trafik hacmi artmasına karşın kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 68'lik azalma olduğunu dile getiren Turhan, bölünmüş yol yapımıyla mevcut yolların asfalt yapımı ve onarımına da önem verdiklerini bildirdi.

Hava yolunda başlatılan yerli ve milli üretim projeler kapsamında havacılıkta sertifikasyon işlemlerinin de artık milli olarak yapılmaya başlandığına işaret eden Turhan, "Yerli uçağımız HÜRKUŞ da sertifikalandırıldı. Özgün Helikopter sertifikasyon çalışmalarına da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turhan, insansız hava araçları kayıt altına alındığını ve İHA Pilot lisansının 34 bin, İHA sayısının 26 bini bulduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"2018 yılı tarifelerinde iç hatlara yönelik hizmet bedellerindeki Türk Lirası ücretlerde artış oranı yüzde 10 ile sınırlı tutuldu, dış hatlara yönelik hizmet bedellerindeki Euro ücretlerde artış yapılmadı. 2019 yılı tarifelerinde ise iç hatlara yönelik hizmet bedellerindeki Türk Lirası ücretlerde yüzde 20 artış yapıldı, dış hatlara yönelik hizmet bedellerindeki avro ücretlerde artış yapılmadı."

Demir yolunda sinyalli hat uzunluğunu iki katın üzerinde artırarak, 2 bin 505 kilometreden 5 bin 746 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan Turhan, 2 bin 211 kilometre hatta ise çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Demir yolu yatırımları hakkında bilgi veren Turhan, "Amacımız, 100'ncü yılımızda da 'hızlı trenle ördük anayurdu dört baştan' marşını söyleyebilmektir." dedi.

Turhan, Gebze-Halkalı Banliyo Hattının bu yıl işletmeye alınacağını bildirerek, Ankara Metro Hattı'nı Esenboğa Havalimanı'na kadar uzatacak hattın ihalesine de bu yıl çıkacaklarını kaydetti.

Kızılay-Çayyolu ile Batıkent-Sincan metrolarını bağlayacak 20 kilometrelik hat ile ANKARAY'ı uzatacak 15 kilometrelik hattın projelendirme çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Turhan, İstanbul metroları olan 8,9 kilometrelik Bakırköy İDO-Bahçelievler-Kirazlı, 7,4 kilometrelik Sabiha Gökçen havalimanı bağlantısı, 27 kilometrelik İstanbul Havalimanı-Halkalı metrosu ve 37,5 kilometrelik Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metrolarının yapımına devam ettiklerini vurguladı.

Turhan, bu yıl içinde Milli Elektrikli Tren Setinin proje çalışmalarını tamamlayarak Prototip milli tren setlerinin üretimine başlamayı planladıklarını söyledi.

Personel Konaklama Vagonu ve Elevatörlü Atık Vagonu imalatlarına da başlayacaklarını açıklayan Turhan, "TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ, bu yıl 865 vagon revizyonu ve 87 çeken araç revizyonu yapacak. TÜVASAŞ 22 DMU tren seti üretecek. TÜLOMSAŞ özel sektör için 5 DE lokomotif, demiryolları için 1 elektrikli, 1 hibrit lokomotif üretecek. İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantı Hatlarında kullanılmak üzere 176 araç ve Bakırköy (İDO)-Kirazlı Metro Hattında kullanılmak üzere 72 araç alımı ihalesi de bu yıl yapılacak." diye konuştu.

Turhan, 2003'te 37 olan tersane sayısını 78’e çıkardıklarına dikkati çekerek, denizcilikte 28,6 milyon DWT’luk Türk sahipli filo kapasitesiyle dünyada 15. sıraya çıkıldığını bildirdi. Türk sahipli gemi filosunu 569'dan bin 511'e yükselttiklerine işaret eden Turhan, Türk bayraklı filonun başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin taraf olduğu Paris Memorandumu uyarınca beyaz listeye geçmesini sağladıklarını söyledi.

Bu yıl Kuzey Ege/Çandarlı limanı üst yapısının, Yap İşlet Devret (YİD) modeliyle yapılacağını belirten Turhan, ayrıca Haliç Yat Limanı ve Kompleksi yapımına da başlayacaklarını ve Armutlu Kapaklı Balıkçı Barınağı ile Anamur İskelesini de tamamlayacaklarını (yüzde 90 gerçekleşme) dile getirdi.

Turhan, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak projeyi, 2020 yılında tamamlamayı ve 2021 yılı içisinde uzaya göndermeyi planladıklarını vurguladı. Yerli ve milli üretim çalışmaları kapsamında, BTK desteğiyle "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi"ni başlattıklarını hatırlatan Turhan, proje kapsamında bu yıl radyolink, anten, baz istasyonu, siber güvenlik yazılımları gibi elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan yazılım ve donanım ürünlerinin üretimine başlanacağını bildirdi. Yerli baz istasyonu ULAK'ı hizmete verdiklerini belirten Turhan, 2019 yılında ticari mobil şebekelerde yoğun olarak kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Bu yıl tüm kurumların elektronik hizmetlerini e-Devlet Kapısı’na aktaracağına işaret eden Turhan, 2020'li yıllarda hizmete girecek 5G için çalışmalarını bu yılda da yoğun olarak sürdüreceklerini dile getirdi.

Turhan, Çanakkale ile Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulelerini 2019’da tamamlayacaklarını belirterek, Ankara TV ve Radyo Kulesine yönelik çalışmalara bu yıl devam edeceklerini kaydetti.

Ulusal Elektronik Tebligat Projesiyle, bu yıl tebligatların sistem üzerinden gönderimini de başlatacaklarını aktaran Turhan, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı da bu yıl içinde uygulamaya alacaklarını vurguladı.

Turhan, PTT’nun bu yıl içerisinde dron ile teslimatlarına başlamasını da planladıklarını dile getirdi. Ulaşım kartı özellikli yerli ve milli yemek kartı projesine de değinen Turhan, 2019 yılında PTT’nin iştiraki olan şirketi tarafından hayata geçirileceğini ifade etti.



"İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 5 NOKTAYA UÇUŞ YAPILDI"

İstanbul Havalimanı'na ilişkin soruya Turhan, 29 Ekim 2018'de açılışı yapılan havalimanından, ilk aylarda 5 noktaya uçuş yapıldığını söyledi. Turhan, İstanbul Havalimanı'ndan şu anda 19 noktaya uçuş yapıldığını dile getirerek, havalimanının taşınma işleminin 29 Ekim 2018 itibarıyla başladığını anımsattı. Uçuş sayılarının her geçen gün arttığını ifade eden Turhan, burada hizmet verecek şirketlerin taşınma işlemlerinin sürdüğünü bildirdi. Bu yılın mart ayı içinde taşınmanın tamamlanacağını ifade eden Turhan, THY'nin kendi tesislerine taşınmayı hızlandırdığını kaydetti.

PTT'NİN KATILIM BANKASI KURMASI

PTT'nin katılım bankası kuracağına ilişkin soruya Turhan, Türkiye'nin her köşesinde bulunan PTT'nin mevcut iş yerlerini daha verimli ve etkin kullanma adına Posta Katılım Bankacılığı konusunda fizibilite düzeyinde çalışmalarının sürdüğünü, henüz sonuçlanmadığını ifade etti. Turhan, bu konuda gerekli iznin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) çıkmadığını söyledi.

"SİBER SALDIRILARIN KAYNAĞI YANILTICI OLABİLİYOR"

Siber saldırılara ilişkin soruya Bakan Turhan, internetin doğası gereği siber saldırılarda kaynağın gizlenmesinin oldukça kolay olduğuna işaret ederek, saldırı kaynaklarının yanıltıcı olabildiğini bildirdi. Turhan, saldırıların hedefinde genellikle finans, havacılık, sağlık kurumları gibi sektörlerin yer aldığına dikkati çekerek, yılda yaklaşık 56 bin siber saldırının önlendiğini belirtti. USOM'daki ekiplerin, 7 gün 24 saat esasına göre siber saldırıların önlenmesi için çalıştıklarını anlatan Turhan, siber saldırıların verdiği finansal zarara ilişkin çalışmanın sektörler tarafından yapıldığını vurguladı.

ANKARADAKİ TREN KAZASI

Ankara'da tren kazasının olduğu hattaki sinyalizasyon çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı sorusuna Turhan, "Ankara-Sincan arasındaki sinyalizasyon çalışmalarımız şubat sonunda, Ankara-Kayaş arasında ise mart sonunda tamamlanacak." diye konuştu.