Kandil günleri ne zaman? 2019 dini günler takvimi sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında duyuruldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda müslümanlar kandil günlerinde ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın edip dua ederek ve namaz kılarak karşılayacak.

KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN 2019?

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandili hangi güne denk geliyor?

Regaip Kandili: 7 Mart 2019

Miraç Kandili: 2 Nisan 2019

Berat Kandili: 19 Nisan 2019

Mevlid Kandili: 8 Kasım 2019

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Allah'ın kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı aylar ve geceler mübarek kılınmıştır. Üç aylarda rahmet dalgalarının arttığı, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğu bir ay olan üç aylar, yani Recep, Şaban ve Ramazan ayı 8 Mart 2019 yılında başlayacaktır.

Recep Ayı, 8 Mart - 5 Nisan 2019

Şaban Ayı, 6 Nisan- 5 Mayıs 2019

Ramazan Ayı, 6 Mayıs- 4 Haziran 2019 tarihleri arasında sona erecek.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2019

PEYGAMBER EFENDİMİZ KANDİL GÜNLERİNDE NE YAPARDI

evgili Peygamberimiz (sas),Regaib Gecesi'nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Resulullah'ın (sas) Receb'in ilk perşembe gününü oruçla geçirdiği ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kıldığı rivayet edilir. Regâib gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Bu aylara "Çok sevaplı ibadet ayları" diyen Bedüzzaman şöyle işaret ediyor:

"Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise Receb-i Şerif'te yüzden geçer, Şaban-ı Muazzama'da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarek'te bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir'de otuz bine çıkar."

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