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        Haberler Gündem Kandiller ne zaman ve hangi günlerde idrak edilecek? 2024 Regaib, Mirac ve Berat Kandili tarihleri

        Kandiller ne zaman ve hangi günlerde idrak edilecek? 2024 Regaib, Mirac ve Berat Kandili tarihleri

        2024 dini günler takviminin yayınlanmasının ardından kandillerin de hangi günlere denk geldiği gündem olmuş durumda. İslam aleminde büyük bir önem taşıyan söz konusu günlerin ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte, 2024 Regaib, Mirac ve Berat Kandili tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 23:31 Güncelleme: 15.11.2023 - 23:31
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        İslam dünyasında merakla beklenen kandil tarihleri belli oldu. Yeni yıla kısa bir süre kala yayınlanan ve hicri takvime göre belirlenen kandil tarihlerini bir araya getirdik. İşte, müslümanların şimdiden heyecanla beklediği kandil günleri hakkında detaykar...

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        2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

        6 Şubat Salı: Mirac Kandili

        24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

        14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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        2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

        11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

        5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

        9 Nisan Salı: Arefe

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        10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        15 Haziran Cumartesi: Arefe

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        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

        7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

        16 Temmuz Salı: Aşure Günü

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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