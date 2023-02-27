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Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı: İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!

Olası İstanbul depremi tarihi, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki yıkıcı depremin ardından gündeme geldi. Üsküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca diri fay haritası ile depreme en dayanıklı ve dayanıksız ilçeler açıklanırken uzman isimlerden beklene İstanbul depremine ilişkin kritik açıklamalar geldi. Kandilli Rasathanesi Müdürü, İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu açıkladı. İşte, Doğan Kalafat'tan olası İstanbul depremi tarihine ilişkin son dakika açıklaması...

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  • İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor? Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı: İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!

    Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından gözler olası İstanbul depremi tarihine çevrildi. Deprem risk haritasına göre 2. ve 3. derece riskli deprem bölgesi olan megakent, 1939 yılında bu yana büyük depremlerle karşı karşıya kaldı. İstanbul'da depreme dayanaklı ve dayanaksız ilçeler uzmanlar tarafından açıklanırken uzman isimlerden olası İstanbul depremi tarihine ilişkin kritik açıklamalar geldi. Prof. Dr. Naci Görür,  Marmara fayı minimum 7,2 büyüklüğünde deprem üreteceğini ifade ederken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu açıkladı. İşte, beklenen İstanbul depremine ilişkin merak edilen detaylar...
  • İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor? Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı: İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!

    2030'a KADAR 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMA OLASILIĞI %64

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İstanbul'da 2030 yılına kadar 7 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu vurguladı.

     

    Kalafat, İstanbul'da 7 büyüklüğündeki bir depremin 2030'a kadar olma olasılığının yüzde 64, önümüzdeki 50 yılda olma olasılığının yüzde 75 ve 90 yılda ise yüzde 95 olduğunu belirterek, "Yani İstanbul'da 2090 yılına kadar büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 95" dedi. "Bazen fısıltı gazetesi haberleri, sosyal ve ekonomik hayata depremden daha çok zarar veriyor" diyen Kalafat, "Bizim öncelikle yapma istediğimiz afet bilincini toplumda yerleştirmek ve deprem zararlarını en aza indirmek. Depreme dayanıklı
    bina yapımının sağlanması ve can kayıplarını en aza indirmek çok önemli" şeklinde konuştu.
  • İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor? Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı: İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!

    İSTANBUL TARİH BOYUNCA YIKICI DEPREMLERE SAHNE OLDU!

    İstanbul depremi Kahramanmaraş depreminin ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler adından söz ettirdi. 
  • İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor? Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı: İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!

    KUZEY MARMARA EN ÇOK İSTANBULU ETKİLEYECEK!

    Kahramanmaraş merkezli depremin İstanbul'da olması durumunda sonuçlarının daha ağır olacağına işaret ederek Prof. Dr. Ercan, şöyle devam etti:

    "Türkiye tamamen göçer. Zaten biz bu kurguyu İstanbul için hazırlıyorduk. Marmara'nın çevresinde 25 milyon kişi yaşıyor. Marmara’da olan her deprem 150 kilometre uzağı etkiliyor. Yani Gölcük depremi İstanbul depremidir, İstanbul depremi Gölcük depremi olacaktır. Aynı zamanda Yalova depremi, Karamürsel, Tekirdağ depremi olacaktır. Balıkesir, Bursa, Çanakkale depremi olacaktır. Dolayısıyla basının sürekli 'İstanbul depremi' demesi çok yanlıştır. Bu bir Kuzey Marmara depremidir. Etkileyeceği en büyük alan İstanbul olacaktır. Çünkü deprem gören alan 160 bin kilometrekare iken İstanbul'un yüzey alanı, yerleşim alanı 5 bin kilometre karedir. Şimdi 160 bin kilometre karede kilometrekare başına 125 kişi düşüyordu deprem bölgesinde ve oradaki ölüm sayısı şu anda 41 bin kişi ve 87 milyar dolarlık bir kayba neden oldu. Kuzey Marmara'da olacak bir depremde İstanbul'un kilometre kare başına düşen kişi yoğunluğu 3 bin kişidir. Ve ondan sonra katlanarak gitmiştir. İstanbul'da kilometre kare başına düşen konut sayısı 340'tır. Deprem olan yerde 25 yapı vardı. İstanbul'da 340, yaklaşık 7 katı falan var İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul'da ne olur olayını daha fazla konuşmaya gerek yok. Orana baktığınız zaman korkunç bir durum ortaya çıkıyor."
  • İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor? Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı: İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!

    İSTANBUL'DA 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ BULUNUYOR

    İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 7 şiddetinin üzerinde 2 büyük depremin meydana geldiği dikkat çekiyor.Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaşanma olasılığı 250 yılda bir olarak kaydediliyor.

    Deprem uzmanları tarafından son büyük İstanbul depreminin 1766 yılında gerçekleştiği göz önünde tutulunca, Orta Marmara Fayında büyük deprem riskinin arttığı ifade ediliyor.
  • İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor? Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı: İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!

    "MARMARA FAYI KIRILDI, KIRILACAK"

    Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çeken Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı.
  • İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor? Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı: İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!

    "İKİ FAY ENERJİSİNİN BÜYÜK KISMINI BOŞALTTI"

    Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun"  ifadelerini kullandı.
  • İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor? Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı: İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!

    İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK? "İSTANBUL'DA ZAMAN GELİYOR"

    İstanbul'da daha büyük bir hasar oluşacağını dile getiren Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. 
  • İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor? Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı: İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!

    "30 SENE İÇERİSİNDE BEKLENİYORDU, 23 SENE GEÇTİ"

    Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum." dedi.
  • İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor? Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı: İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!

    İSTANBUL'DA HASAR MARAŞ'TAN BÜYÜK OLACAK! 

    Prof. Dr. Naci Görür sözlerine şu şekilde devam ediyor, "Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük.  İstanbul’da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul’da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul’da hasar Maraş’tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş’ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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