Düşüş kime yarar, kime zarar?

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Endeksa.com’un verilerine göre Şile’de konut fiyatları son 4 yılda yüzde 36’lık bir artış gösterdi. İlçede, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 713 TL, ortalama konut satış fiyatı 556 bin 950 TL, ortalama kira bin 273 TL iken konut yatırımının geri dönüş süresi 27 yıl. Konut imarlı arsa fiyatlarının son 4 yılda yüzde 30’luk artış gösterdiği ilçede, arsa ortalama metrekare satış fiyatı ise 742 TL olduğu belirtildi.

Otoyol güzergahındaki Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde de konut fiyatlarındaki satış oranı son 4 yüzde 68’lik bir artış gösterdi. İlçede ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 400 TL, ortalama konut satış fiyatı 288 bin TL, ortalama kira 641 TL iken konut yatırımının geri dönüş süresi 37 yıl. Konut imarlı arsa fiyatlarının son 4 yılda yüzde 8 artış gösterdiği ilçede, ortalama metrekare satış fiyatı ise 130 TL’ye ulaştı. Otoyolun son bulacağı Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ise konut fiyatlarında 4 yılda yüzde 17’lik artış yaşandı.