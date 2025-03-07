Kanlı ay tutulması nedir? Kanlı ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Tam Ay tutulması olarak gerçekleşecek olan Kanlı Ay, 13 Mart ile 14 Mart 2025 tarihleri arasında gözlemlenebilecek. Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girecek ve yaklaşık 65 dakika boyunca bu kırmızımsı görüntüyü koruyacak. Ay’ın Dolunay evresinde olması, bu tutulmayı daha belirgin hale getirecek. Bu gök olayı, 2025 yılı içinde yaşanacak en dikkat çekici astronomik olaylardan biri olacak.