KANLI AY NEDEN KIRMIZI RENK?

Kanlı Ay olarak adlandırılan görüntü, tam Ay tutulması sırasında ortaya çıkar. Ay, Dünya’nın tam gölgesine girdiğinde normalde tamamen karanlık olması beklenir; ancak Dünya’nın atmosferi bu durumu değiştirir. Güneş’ten gelen ışık atmosferden geçerken mavi ve mor gibi kısa dalga boylu ışıklar daha fazla dağılır, kırmızı ve turuncu gibi uzun dalga boylu ışıklar ise daha az dağılır ve kırılarak Ay’a ulaşır. Bu nedenle Ay, tutulma anında bakır ya da kızıl tonlarda görünür.