Kanlı Ay tutulması ne zaman? 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
2026 yılında gerçekleşecek Kanlı Ay Tutulması, gökbilim meraklılarının ilgisini çekiyor. Bu tutulma, tam Ay tutulması sırasında Ay'ın kırmızımsı bir tona bürünmesiyle ortaya çıkan ve halk arasında "Kanlı Ay" olarak bilinen etkileyici bir gökyüzü olayı olarak gözlemlenecek. Peki, bu yıl Kanlı Ay Tutulması hangi tarihte yaşanacak ve Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte tüm detaylar…
2026 yılının merakla beklenen Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı. Kanlı Ay tutulmaları astrolojide, güçlü etkilerle ilişkilendirilir ve burçlara farklı şekillerde yansıyabilir. Bu tutulma bir tam Ay tutulmasıdır ve Ay’ın Dünya’nın gölgesine tamamen girmesi ve atmosferden geçen kırmızı ışığın Ay’ı kızıl renge büründürmesiyle oluşur. Peki, 2026 Kanlı Ay tutulması hangi gün gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
KANLI AY NE ?
Kanlı Ay tutulması, aslında bir tam Ay tutulmasıdır. Ay’ın Dünya’nın gölgesine girdiği tam Ay tutulması sırasında, atmosferin ışığı kırması nedeniyle Ay’ın kırmızıya dönmesiyle oluşan görsel olarak etkileyici bir doğa olayıdır.
2026 KANLI AY TUTULMASI TARİHİ
2026’nın ilk Ay tutulması 3 Mart tarihinde gerçekleşecek ve tam tutulma olacak, yani Ay tamamen Dünya’nın gölgesine girecek. Bu tutulma sırasında Ay, atmosferden geçen kırmızı ışığın etkisiyle kızıl renkte “kanlı ay” gibi görünecek.
3 Mart Kanlı Ay tutulması, Kuzey ve Güney Amerika, Doğu ve Güneydoğu Asya ile Avustralya’dan gözlemlenebilecek.
TÜRKİYE’DEN GÖZÜKECEK Mİ?
Kanlı Ay tutulması, Türkiye saatiyle gündüz saatlerine denk geldiği için Türkiye’den doğrudan izlenemeyecek. Ancak Ay tutulmasının olduğu anı canlı yayınlar, astroloji kaynakları veya uzaktan gözlemle takip etmek mümkün olabilir.
KANLI AY NEDEN KIRMIZI RENK?
Kanlı Ay olarak adlandırılan görüntü, tam Ay tutulması sırasında ortaya çıkar. Ay, Dünya’nın tam gölgesine girdiğinde normalde tamamen karanlık olması beklenir; ancak Dünya’nın atmosferi bu durumu değiştirir. Güneş’ten gelen ışık atmosferden geçerken mavi ve mor gibi kısa dalga boylu ışıklar daha fazla dağılır, kırmızı ve turuncu gibi uzun dalga boylu ışıklar ise daha az dağılır ve kırılarak Ay’a ulaşır. Bu nedenle Ay, tutulma anında bakır ya da kızıl tonlarda görünür.