        Haberler Sağlık Kanserde şikayet beklemek en büyük hata | Sağlık Haberleri

        Kanserde şikayet beklemek en büyük hata

        1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Pelin Basım, "Her yıl milyonlarca insanı etkileyen kanser, erken fark edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalık kimliğine bürünüyor. vücuttaki ani kilo kayıplarından ciltteki değişikliklere kadar her yeni sinyal dikkate alınmalı. Kanserle mücadelede erken teşhis hayat kurtarır" dedi

        Giriş: 06.04.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Kanserin, her yıl milyonlarca insanı etkileyen küresel bir sağlık sorunu olsa da, zamanında fark edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyleyen Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Pelin Basım, "Kanser sadece hastaların değil, sağlıklı bireylerin de yakından tanıması ve belirtilerini takip etmesi gereken bir hastalık" dedi.

        "ŞİKAYET BEKLEMEK EN BÜYÜK HATA"

        Kanser hastalığında en büyük sorunun, bireylerin belirtiler ilerlemeden doktora başvurmaması olduğunu belirten Doç. Dr. Basım, "Hastalar genellikle vücutlarındaki değişiklikleri fark etse bile bunun ilerlemesini bekliyor. Oysa en erken dönemde başvuran hastalarda çok daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Erken evrede yakalanan meme kanserinde hem tedavi daha kolay hem de hastalıksız yaşam süresi çok daha uzun oluyor" ifadelerini kullandı.

        "VÜCUDUNUZDAKİ HER DEĞİŞİM BİR ALARM OLABİLİR"

        Kanser belirtilerinin tek bir hastalıkla sınırlı olmadığını belirten Doç. Dr. Basım, "Vücudumuzda ortaya çıkan her yeni değişiklik aslında bir alarm olabilir. Meme bölgesinde ele gelen kitle, ağrı, akıntı veya cilt değişikliklerinin yanı sıra bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, ani kilo kaybı, karın ağrısı gibi şikayetlerin de dikkate alınması gerekir. Erkeklerde idrar yapma zorluğu veya kanlı idrar gibi belirtiler de göz ardı edilmemeli. Her kanser türü vücutta erken sinyaller verir" diye konuştu.

        "ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

        Belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Basım, "Bu sinyalleri erken dönemde fark edip doktora başvuran hastalarda tedavi süreci çok daha başarılı ilerler. Kanserden korunmak en az tedavi kadar önemlidir. Sigara ve alkolden uzak durmak, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresten kaçınmak kanser riskini önemli ölçüde azaltır" dedi.

        Tel Aviv'de patlama sesleri

         İran'ın misilleme füzelerinin ardından Tel Aviv'de güçlü patlama sesleri duyuldu. (AA)  

