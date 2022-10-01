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Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

Kanser; her yaşta, herkesi tehdit eden bir hastalık. Ancak bazı sebze ve meyveler içerdikleri maddeler sayesinde vücudu kansere karşı koruyor. Mutfakta sıklıkla kullandığımız bu yiyecekler sayesinde, kanser artık bir tehdit olmaktan çıkabilir!

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  • Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

    *Yazı, bilgi verme amacıyla yazılmıştır. Kesin tanı için doktorunuza başvurun."

    DOMATES

    İçerdiği yüksek miktarda; A ve C vitaminleri, folikasit ve antioksidanlar sayesinde kansere karşı güçlü bir koruyucudur.
  • Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

    CEVİZ

    Cevizin içinde bulunan Omega-3 yağ asitleri birçok kanser türününün büyümesini yavaşlatır ve kanser riskini azaltır.
  • Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

    PIRASA

    İçerdiği sülfür bazlı bileşiklerin mide kanserine karşı koruyucu olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kanserlerin oluşumunu engellediği yapılan deneyler sonucunda görülmüştür. 
  • Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

     SOĞAN

    Soğanda bulunan kuersetin isimli bileşik vücuda zarar veren hücreleri yakalamakta oldukça etkili. 
  • Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

    YEŞİL ÇAY

    Yeşil çay içeriğindeki kateşinler sayesinde antioksidan özelliğiyle kanser riskini azaltır. Özellikle kolon kanseri riskini düşürür.
  • Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

    SARIMSAK

    İçerdiği diallyl disulfide sayesinde tümör oluşumunu engellemeye yardım eder ayrıca tüm kanser çeşitlerine karşı vücudu korur.
  • Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

    BALIK

    Somon, ton, uskumru ve levrek gibi soğuk deniz balıklarının içerisinde yer alan Omega-3 kanser riskini azaltıyor. Haftada 1-2 kez tüketilmesi, kansere karşı koruyuculuğu artırıyor.
  • Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

    SOYA FASULYESİ

    Meme kanseri için pek uygun olmasa da östrojen hormonuna olan etkisiyle mesane kanserinde etkili olduğu bilinir. 
  • Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

    BROKOLİ

    Brokolide bulunan sulforofan ve indol-3 carbinolün tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlatıyor.
  • Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

    TURUNÇGİLLER

    İçerisinde bolca bulunan C vitamini sayesinde turunçgiller, vücudu kansere karşı koruyor.
  • Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

    HAVUÇ

    İçeriğindeki betakaroten sayesinde ağız, yemek borusu, mide ve prostat kanserine karşı koruyucudur.
  • Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

    ZERDEÇAL

    Zerdeçaldaki kurkumin maddesi, antiinflamatuvar ve antioksidan etkisi sebebiyle çeşitli kanser türlerinin tedavisinde kullanılıyor.
  • Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

    ÜZÜM

    Üzüm kabuğunda, resveratrol isminde güçlü bir antioksidan kaynağı bulunuyor.
  • Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

    KIRMIZI MEYVELER

    Çilek, böğürtlen, frambuaz, yaban mersini gibi kırmızı meyvelerin içinde bulunan fenolik ve flavonoid gibi biyoaktif bileşenler sayesinde anti-kanser özelliği taşıyor.
  • Kansere karşı koruyan yiyecekler: Hepsi birer sağlık deposu

    KEFİR

    İçinde bulunan bazı yararlı mantar ve bakteriler sayesinde kefir, bağışıklık sistemini koruyor.

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