Kanseri anlatırken kansere yakalandı

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanser, meslek ayırt etmeksizin herkesi etkiliyor. Merkezefendi KETEM'de görev yapan Dr. Muammer Durak'a kolorektal kanseri tanısı konulması bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Görev yaptığı süre boyunca birçok vatandaşı kanser taramaları ve erken teşhis konusunda bilgilendiren Dr. Durak, yaşadığı sürecin kendisi için de önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirterek; "KETEM'lerde her zaman vatandaşlarımıza taramaların önemini anlatıyoruz. Ancak bu hastalık sadece başkalarının değil, hepimizin kapısını çalabilir. Bu yüzden düzenli kontrolleri ihmal etmemek gerekiyor" dedi.

35 YILLIK HEKİM

Dr. Durak, şöyle devam etti: "Sağlık Bakanlığı'nda 35 yıldır hekimlik yapıyorum. 2020 yılından itibaren de Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM biriminde hekimlik mesleğime devam ediyorum. Birçok yerde kanserle ilgili eğitimler vererek vatandaşları taramalarını yaptırmaları konusunda çağrılarda bulundum. Her zaman erken teşhisin önemine vurgu yaptım. Meslek hayatımı sürdürürken bir gün benim de kanser olacağım aklıma gelmezdi. 2019 yılında kolonoskopim normal ve 2023 yılında yaptırdığımda gaitada gizli kan testim negatif olarak değerlendirildi. 2025 yılında 2 yıllık tarama zamanım gelince tekrar test yaptırdım ve sonucum pozitif çıktı ve kolon kanseri olduğumu öğrendim. Kolon kanserleri bazen hiçbir belirti vermeyebilir. Bende de bu durum yaşandı. Kanser olduğumu öğrenip ilk şoku atlattıktan sonra hemen tedaviye başladım. Kemoterapi aldım. Ameliyat oldum ve şuan halen takipli hastayım. Kanser hastalığını hekim olarak ele alıyordum, hasta olarak da o süreci yaşadım. Şu an fiziksel olarak gayet iyi durumdayım. İşimin başındayım. Hekim olarak kanseri anlatmaya devam ediyorum. Hem de yaşadığım bu süreci tarama yaptırmaya gelenlere anlatıyorum. Ben de kanser olmaz, benim hiçbir şikâyetim yok, teste ne gerek var demeyin taramalarınızı zamanında yaptırın" ifadelerini kullandı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Türkiye'de kolorektal kanser taramalarının gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 2 yılda bir yapıldığını belirten Dr. Muammer Durak, "Kolorektal kanserde istemsiz kilo kaybı, uzun süre kabızlık, ishal, dışkılama alışkanlığı ve renginde değişiklik, gaz sancısı, ağrılı dışkılama gibi belirtiler verebileceği gibi bazen hiçbir belirti vermeden de oluşabilir. Riski azaltmak ve korunmak için taramaları zamanında yaptırmak çok önemlidir. İşlenmiş gıda tüketimini azaltmak, sebze, meyve ve tam tahıllı ürünler tüketmek gerekir. Normal vücut ağırlığını korumak ve her gün düzenli fiziksel aktivite yapmak çok faydalıdır. Sigara ve alkolden de uzak durmak gerekir. Şüpheli ve olağan dışı bir durumda muhakkak bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Unutmayın kanserde erken teşhis hayat kurtarır" dedi.