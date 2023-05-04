48 yaşında olan şarkıcı geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili: "Sevgili gönül dostlarım maalesef ki sizlere güzel haberler veremiyorum. Kemoterapi sonrası çekilen pet sonucunda 3 tane yeni bulgular tespit edildi. Bugün emar çekilecek haftaya konsey toplanıp karar verecek. Yoruldum savaşacak gücüm kalmadı keşke böyle olmasaydı lakin bazen kadere teslim olmak gerek. Yaradana sığındım o ne dilerse o olsun. Kalın sağlıcakla" demişti.