Kanuni Esasi kimin döneminde ilan edilmiştir?

Yasam, yürütme ve vatandaşlık haklarının yeniden bir düzene konulmasını sağlayan ve ülkenin parçalanma süreci durdurmak için hazırlanan Kanuni Esasi maddeleri ve sonuçları nelerdir? Kanuni Esasi hangi padişah döneminde ilan edildi? İşte, Kanuni Esasi tarihi hakkındaki tüm detaylar…

Kanuni Esasi Nedir?

Temel kanun ya da anayasa anlamına gelen Kanuni Esasi; Osmanlı Devleti’nin ilk ve son anayasasıdır. Özellikle Avrupa’da öne çıkan eşitlikçi ve parlamenter sistemin Osmanlı Devleti’ne adapte edilmesi için başlayan çalışmaların sonucunda ilan edilen Kanuni Esasi 12 bölüm ve 121 maddeden oluşmaktadır.

Kanuni Esasi Ne Zaman İlan Edildi?

Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanuni Esasi; 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilmiştir. Anayasanın ilanının ardından ilk kez 1877 yılında seçimler yapılmış ve 19 Mart 1877 yılında meclis ilk kez toplanmıştır.

Peki, Kanuni Esasi hangi padişah döneminde ilan edildi? 23 Aralık 1876 tarihinde, Kanuni Esasi ilan edildiğinde Osmanlı Devleti’nin hükümdarı II. Abdülhamid’dir.

Kanuni Esasi Maddeleri

Toplam 121 maddeden oluşan Kanuni Esasi’nin öne çıkan maddeleri şu şekildedir: