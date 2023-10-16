Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

Kanuni Sultan Süleyman dönemi genel özellikleri ve önemli olayları 1520 yılından 1566 senesine kadar hükümdar olan ve 46 yıllık bu süreyle Osmanlı padişahları arasında en uzun süre tahtta kalan padişah olan Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti'nin onuncu padişahı ve 89. İslam halifesidir. Hükümdarlık süresinin yaklaşık olarak 10 senesini seferlerde geçiren, Akdeniz'den Kızıldeniz'e kadar olan sularda büyük bir Osmanlı hakimiyeti kuran Kanuni Sultan Süleyman, bu başarıları sebebiyle Batı dünyasında Muhteşem Süleyman olarak da bilinmektedir. Peki, devletin en parlak dönemlerinden bir tanesi olan Kanuni Sultan Süleyman dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? Kanuni Sultan Süleyman gelişmeleri ve siyasi olayları hangileridir?

Babası Yavuz Sultan Selim döneminin aksine batıdaki fetih hareketlerine ağırlık verilen Kanuni Sultan Süleyman dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Genel Özellikleri

1520 senesinde Yavuz Sultan Selim’in vefat etmesinin ardından başlayan ve 46 sene süren Kanuni Sultan Süleyman dönemi, devletin en parlak çağı olarak değerlendirilmektedir. Tahta çıktığı ilk yıllarda Anadolu’da ortaya çıkan isyanları bastırdıktan sonra batı seferlerine yönelen Kanuni Sultan Süleyman toplam 13 kez sefere çıkmasıyla dikkat çekmektedir.

1521 yılında çıktığım Macaristan Seferi ile hem Macaristan’ı fetheden hem de Belgrad’ı ele geçiren Kanuni Sultan Süleyman, 1526 yılında gerçekleşen Mohaç Meydan Muharebesi ile de Macaristan’ı Osmanlı Devleti’ne bağlamıştır. 46 yıllık hükümdarlığı boyunca birden fazla sefere çıkan Kanuni Sultan Süleyman denizlerde elde ettiği başarılar ile de Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirmeyi başarmıştır.

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Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Önemli Olayları

Osmanlı Devleti’nde, 1520 ile 1566 yıları arasında yaşanmış olan Kanuni Sultan Süleyman dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

1521’de dönemin ilk seferi olan Macaristan seferi gerçekleşmiş ve Belgrad fethedilmiştir.

1522 yılında Rodos fethedilmiştir.

1526 yılında Osmanlı Devleti ile Macarlar arasında gerçekleşen Mohaç Meydan Muharebesi neticesinde Macaristan fethedilmiştir.

1529 yılında 1. Viyana Kuşatması gerçekleştirilmiş ancak başarılı olunamamıştır.

1532 yılında Alman Seferi’ne çıkılmıştır.

1533 yılında Cezayir Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

1538 yılında Osmanlılar ile Haçlı Donanması arasında gerçekleşen Preveze Deniz Savaşı neticesinde Akdeniz, Türk gölü haline gelmiştir.

1551 yılında Trablusgarp fethedilmiştir.

1555’te Irak, Tebriz ve Erivan fethedilmiştir.

1566 yılında Zigetvar fethedilmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Savaşları

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46 yıllık Kanuni Sultan Süleyman döneminin öne çıkan savaşları şu şekildedir:

Mohaç Meydan Muharebesi (1526): Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında gerçekleşen Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı hakimiyeti ile sona ermiş ve Macaristan fethedilmiştir.

Alman Seferi (1532-1533): Avusturya Arşidükü Ferdinand’ın Budin’i kuşatması üzerine gerekleşmiş olan Alman Seferi neticesinde Ferdinand barış istemek zorunda kalmış ve iki devlet arasında İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre Avusturya Arşidükü, Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.

Preveze Deniz Savaşı (1538): Haçlı donanması ile Osmanlılar arasında gerçekleşen bu savaşı Osmanlı Devleti kazanmış ve Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.

Osmanlı-Hint Deniz Seferleri (1538 – 1553): Hindistan üzerindeki Portekiz etkinliğini kırmak için çıkılan ve dört ayrı seferde oluşan bu seferler başarılı olamamıştır.

Zigetvar Seferi (1566): Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi olan bu sefer neticesinde Zigetvar şehri fethedilmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Yenilikleri

Kanuni Sultan Süleyman’dan önceki dokuz padişah dönemindeki tüm kararlar toplanarak tek bir kararname oluşturulmuştur.

Süleymaniye Medreseleri kurulmuştur.

Süleymaniye Camii inşa edilmiştir. Yapımı 1551 ile 1557 arasında süren camiinin mimarı, Mimar Sinan’dır.

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