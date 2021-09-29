Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Faruk Teber’in, senaryosunu Zülküf Yücel’in üstlendiği, başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'nin paylaştığı “Kanunsuz Topraklar” yayın hayatına başladı. İşte Kanunsuz Topraklar hakkında...

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanunsuz Topraklar dizisi Zonguldak'ta çekiliyor. Ayrıca Kanunsuz Topraklar dizisinde Zonguldak'ta madenlerin olduğu bir kasabadan sahneler yer alıyor.

Ön hazırlık süreci 9 ay süren, ilk bölüm çekimleri Zonguldak ve İstanbul’da gerçekleşen dizide 1939 Türkiye’si tüm gerçekçiliğiyle ekrana yansıyacak.

Dizide Davut karakterinin yaşadığı kasaba için dönem dokusunu tüm ayrıntılarıyla yansıtan bir dekor kasaba sıfırdan inşa edildi. 5000 m2’lik bir arazi üzerine kurulan dekor kasabaya 22 haneli ev yapıldı. İnşa edilen dekor kasabaya yetiştirilmiş ağaçlar, köylülerin bahçelerinde yetiştirdikleri sebze meyveler ekildi, ahır ve kümesler yapıldı. Çevre düzenlemelerinin ardından döneme uyması için eskitme çalışmaları yapıldı. Prodüksiyon ekibinin yoğun çalışmalarıyla inşa ettiği dekor kasaba 4 ayda hazır hale geldi.

DÖNEM ARAÇLARI DİKKAT ÇEKECEK!

Dizide karakterlerin kullandıkları dönem araçları da dikkat çekecek. “Kanunsuz Topraklar”da Malik Bey (Murat Daltaban) 1939 model Buick otomobil, Ali Gelik ise (Necip Memili) 1938 model Citroën marka otomobil kullanıyor. Ayrıca 1939 model Austin, 1932 model Chevrolet gibi birçok otomobilin kullanıldığı dizide Yavuz’un (Kaan Taşaner) kullandığı dönemin sepetli motorsikleti “Kanunsuz Topraklar” için özel olarak yapıldı.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban) adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik Bey’in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik Bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir.