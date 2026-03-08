Kanye West çalışanı tarafından dava edildi
Kanye West, evinin inşaatı için çalışan kişi tarafından dava edildi. 1 milyon dolarlık tazminat davasında haksız fesih, tehlikeli çalışma koşulları ve ödenmemiş ücret iddiaları yer aldı
Rap şarkıcısı Kanye West, Malibu'da bulunan 57 milyon dolarlık malikanesinin harap edilmesiyle ilgili davada ifade verdi. ABD'nin Los Angeles kentinde görülen davayı, tadilat projesinin yükleniciliğini üstlenen Tony Saxon açmıştı. Saxon, haksız fesih, tehlikeli çalışma koşulları ve ödenmemiş ücretler nedeniyle West'ten 1 milyon dolardan fazla tazminat talep etti.
Saxon, şarkıcının kendisine haftada 20 bin dolar ödeme sözü verdiğini ancak yalnızca kısmi ödemeler yaptığını iddia etti. Proje yüklenicisi ayrıca, malikanenin beton zemininde uyumaya zorlandığını ve tehlikeli işleri yapmayı reddettiği için 2021'de işten çıkarıldığını öne sürdü.
West, duruşmadan verdiği ifadede, Saxon'un uyuşuk göründüğünü, sık sık gözlerini kapatıp belirli ayrıntıları hatırlamadığını söylediğini aktardı.
West'in hukuk ekibi, Saxon'un lisanssız bir yüklenici firma yetkilisi olduğunu ve bu nedenle California yasalarına göre talep ettiği tazminata hakkı olmadığını iddia etti. 12 gün sürecek jüri yargılamasının önümüzdeki hafta sona ermesi bekleniyor.