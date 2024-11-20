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        Haberler Gündem Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle hafta sonuna kadar ertelendi - Güncel haberler

        Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle hafta sonuna kadar ertelendi

        Turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle hafta sonuna kadar ertelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 20:45 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:45
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        Balon turları rüzgar nedeniyle ertelendi
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        Peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile kaplı vadileri kuş bakışı izlemek isteyen turistlere yönelik düzenlenen turlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Yetkililer, meteoroloji tahminlerine göre bölgede rüzgar ve yağış beklendiğini, hafta sonu yapılacak değerlendirmenin ardından uçuşlarının yeniden düzenlenebileceğini bildirdi.

        Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, mevsim şartları doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor.

        Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

        Uygun hava koşullarında bölgede 150 sıcak hava balonu ile düzenlenen tura günde 2 binden fazla turist katılıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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