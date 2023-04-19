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Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde bahar yoğunluğu

Aksaray'da bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Selime Katedrali'nde ve Ihlara Vadisi'nde turist yoğunluğu yaşanıyor. Çoğunluğu Endonezyalı ve Hindistanlı olmak üzere Rusya'dan, Çin'den ve Avrupa'dan birçok turist geliyor. Tur rehberi Aytunç Değirmenci, "Nisan ayı itibariyle bir yoğunluğumuz başladı. Gelen misafirlerimize buraları gezdirip, hangi yüzyıllarda, hangi dinlerin burada yaşadığını tanıtıyoruz" dedi

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DHA
  • Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde bahar yoğunluğu

    Aksaray ve Kapadokya bölgesinin başlangıcı sayılan Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, bahar ayı itibari ile kültür turizminin gözdesi oldu. Selime Katedrali de Kapadokya'nın en büyük katedrali olma özelliğinin yanı sıra İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirleriyle dikkat çekiyor.
  • Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde bahar yoğunluğu

    Katedralin bir diğer özelliği de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olarak bilinmesi. Ayrıca ilk yüksek sesli ayinin de Selime Katedrali'nde yapıldığı biliniyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve çoğu kilise olarak inşa edilmiş yapılar Bizans sanatının izlerini taşıyor.
  • Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde bahar yoğunluğu

    Bölge, Türkiye'ye bahar tatiline gelen Endonezya, Hindistan, Rusya Çin, Amerikalı ve Avrupa´dan gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Kafileler halinde gelen katedrali ve mahzenlerini ilgiyle gezen turistler, bol bol fotoğraf çektiriyor.
  • Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde bahar yoğunluğu

    "HER MEDENİYETTEN ZİYARETÇİMİZ VAR"

    Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali ziyaretlerinde özellikle Endonezya ve Hindistanlı turistlerin yoğunlukta olduğunu belirten tur rehberi Aytunç Değirmenci, şunları söyledi:
  • Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde bahar yoğunluğu

    ''Nisan ayı itibariyle bir yoğunluğumuz başladı. Misafirlerimizin çoğunluğu Endonezya ile Hindistan ağırlıklı, ama Rusya, Çin, Amerika ve Avrupa´dan da ziyaretçilerimiz geliyor. Gelen misafirlerimize buraları gezdirip, hangi yüzyıllarda hangi dinlerin burada yaşadığını tanıtıyoruz. Katedral demek dini okul demektir. Burada din öğretimi yapılmıştır.
  • Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde bahar yoğunluğu

    Çok eski zamanlarda ise barınak ve yerleşim yeri olarak da kullanılmıştır. Selçuklular zamanında kervansaray olarak kullanılmıştır. Her medeniyette değişik görevler üstlenmiştir. Her odanın burada ayrı bir görevi var. Şaraphane, sığınak, katedralin, kütüphane, gözlem odalarıyla içerisinde kiliseler var. Gelen misafirlerimiz buraları gezdirip hangi yüzyıllarda hangi dinlerin burada yaşadığını tanıtıyoruz.''

     
  • Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde bahar yoğunluğu

    Endonezya'dan Selime Katedrali'ni ziyarete gelen Rutuja İhai ise ,"Türkiye ilk ziyaretim. İnanın dünyada gördüğüm en güzel ülke Türkiye olduğunu söyleyebilirim. Ihlara Vadisi'nin ve Selime Katedrali'nin çok güzel manzaraları var. Kapadokya turumuz muhteşemdi" diye konuştu.
  • Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde bahar yoğunluğu

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