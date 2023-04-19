Çok eski zamanlarda ise barınak ve yerleşim yeri olarak da kullanılmıştır. Selçuklular zamanında kervansaray olarak kullanılmıştır. Her medeniyette değişik görevler üstlenmiştir. Her odanın burada ayrı bir görevi var. Şaraphane, sığınak, katedralin, kütüphane, gözlem odalarıyla içerisinde kiliseler var. Gelen misafirlerimiz buraları gezdirip hangi yüzyıllarda hangi dinlerin burada yaşadığını tanıtıyoruz.''