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HaberlerTurizmKapadokya’da turist sayısı yüzde 13,5 arttı

Kapadokya Bölgesini 8 ayda 2 milyon 223 bin 89 turist ziyaret etti

İHA

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini yılın ilk 8 ayında 2 milyon 223 bin 89 yerli ve yabancı turist ziyaret etti

Kapadokya’da turist sayısı

Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 8 ayında 2 milyon 223 bin 89 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya Bölgesini 2018 yılının ilk 8 ayında ise 1 milyon 958 bin 61 turist ziyaret ederken turist ziyaret sayısı yüzde 13,5 artış gösterdi.

“AĞUSTOS AYINDA 566 BİN 33 TURİST ZİYARET ETTİ"

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Ağustos ayında 566 bin 33 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri Ağustos ayı içerisinde 566 bin 33 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistler arasından 198 bin 180’i Hacıbektaş Veli Müzesi’ni ziyaret ederken 149 bin 177’isi Göreme Açık Hava Müzesini, 70 bin 791’i Kaymaklı yeraltı şehrini, 57 bin 168’i Derinkuyu yeraltı şehrini ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini geçen yılın Ağustos ayında ise 412 bin 559 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

 

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