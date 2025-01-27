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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 74,6 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 74,6 oldu

        İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta geçen aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:42
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        Kapasite kullanım oranı düştü
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1745 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

        Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta geçen aya oranla 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 oldu.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,8 puan düşerek yüzde 74,8'e indi.

        Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

        Aylar 2024 2025
        Ocak 76,2 74,6
        Şubat 76,4
        Mart 76,2
        Nisan 76,7
        Mayıs 76,3
        Haziran 76,3
        Temmuz 75,9
        Ağustos 75,4
        Eylül 74,9
        Ekim 74,9
        Kasım 75,6
        Aralık 75,8
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