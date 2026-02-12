Canlı
        Kapıya el bombası bantladılar! | Son dakika haberleri

        Kapıya el bombası bantladılar!

        İstanbul Bakırköy'de 2 kişi, bir iş merkezinin kapısına el bombası bantladı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 14:13 Güncelleme: 12.02.2026 - 14:13
        Kapıya el bombası bantladılar!
        Bakırköy'de iş merkezinin kapısına bantlanan el bombası polis ekipleri tarafından imha edildi.

        DHA'nın haberine göre 2 şüphelinin el bombasını kapıya bantlayıp not yazdığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        MOTOSİKLETLE KAÇTILAR

        Olay, Zeytinlik Mahallesi Fişekhane Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinde sabah saatlerinde meydana geldi. Motosikletle gelen kasklı 2 kişi iş merkezinin kapısına yanlarında bulunan el bombasını bantladı. Daha sonra kâğıda yazılı notu da kapıya yapıştıran 2 kişi olay yerinde geldikleri motosiklet ile kaçtı.

        Sabah iş merkezinde çalışan bir kadın kapıyı açtığı sırada bantlanan el bombasını gördü ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş merkezinin bulunduğu kaldırıma güvenlik şeridi çekerek durumu bomba imha uzmanı ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri el bombasını kontrollü şekilde patlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        ŞÜPHELİLER KAMERADA

        2 şüphelinin iş merkezinin önüne gelip el bombasını kapıya bantladıkları ve not yapıştırdığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Annesini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis

        Kayseri'de annesi Tuşan Ceylan'ı (44) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.C. (17), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)

