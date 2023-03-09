AA

Kocaeli merkezli 3 ilde, evlerden yaklaşık 8 milyon lira değerinde para ile ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 41 zanlı gözaltına alındı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hırsızlık olaylarını bir şebekenin gerçekleştirdiğini tespit etti.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR Ekiplerce, Kocaeli, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25'i kadın 41 şüpheli yakalandı. Ayrıca aranan 14 şüphelinin ise daha önce işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle cezaevinde bulunduğu belirlendi. Operasyonlarda, Kocaeli, Bursa, Samsun ve Bursa'da 35 evden çalındığı belirlenen yaklaşık 8 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası ile 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2'si kurusıkı olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, 169 çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

KİLİTLENMEYEN KAPILARA ÖZEL APARAT Şüphelilerin ikişerli ya da üçerli gruplar halinde dolaştıkları ve kilitlenmeyen kapıları özel aparatlarla açarak eve girdikleri tespit edildi. Evleri dağıtmadan sadece para ya da altın arayan zanlıların, hırsızlık yaptıktan sonra iz bırakmadan dışarı çıktıkları belirlendi.