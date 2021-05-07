Kapsam dışı faz 1 2 ne demek? Sosyal yardım kapsam dışı faz 1 2 uyarısı neden çıkıyor?

"Yardım kapsam dışına çıktı" uyarısı pek çok kişi için önem arz ediyor. Sosyal yardım kapsam dışında çıktı ikazı, 1100 TL pandemi sosyal destek ödemeleri kapsamında bazı vatandaşların karşısına çıkan uyarılardan birisi oldu. Peki, Kapsam dışı faz 1 2 ne demek? Sosyal yardım kapsamı dışına çıktı uyarısı neden çıkıyor? İşte detaylar...

KAPSAM DIŞI FAZ 1 2 NE DEMEK?

Bu ifadenin, değerlendirme sürecinin tamamlanması ve ödemenin kesinleşmesi dolayısıyla vatandaşların karşısına çıktığı ifade ediliyor.



"SOSYAL YARDIM KAPSAM DIŞINA ÇIKTI" İKAZI

Sosyal yardım kapsam dışına çıktı ve yardım kapsam dışına çıktı ifadeleri, 1100 TL pandemi sosyal destek başvurusu kapsamında önem arz ediyor. Müracaatlarını tamamlayan kişilerin karşısına çıkan bu ifade, kişinin yardım alabilme durumunu nitelendiriyor."Sosyal yardım kapsam dışı" ibaresi sosyal yardım alma şartlarını sağlamadığını ve maddi yardım almaya hak kazanamadığı anlamına gelmektedir.

KAPSAM DIŞI NE DEMEK?

Kapsam dışı ibaresi ise beyan edilen bilgilerin program çerçevesi ile uyuşmaması dolayısıyla ret cevabı olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla kişinin ücretten faydalanamayacağı anlamına gelmektedir.

Kapsam dışı: "Hanenizde Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu sayfasında kapsam dışı olarak belirtilen kategorilerde kişiler tespit edildiği ve/veya formda beyan ettiğiniz bilgiler programın çerçevesiyle uyuşmadığı için başvurunuz değerlendirmeye alınamamıştır." Olarak ifade edilmiştir.