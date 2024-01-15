KAR TATİLİ OLAN İLLER 15 Ocak 2024 | Bugün okullar tatil mi? Pazartesi günü hangi iller ve ilçelerde okullar tatil oldu?

KAR TATİLİ OLAN İLLER 15 Ocak 2024 | Bugün okullar tatil mi? Pazartesi günü hangi iller ve ilçelerde okullar tatil oldu?

Yeni haftanın ilk gününde yoğun kar yağışının görülen illerde eğitim-öğretime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari'de, Giresun'un bazı ilçelerinde ve Artvin'de okullar kar tatili edildi. MGM'nin kar yağışı uyarısının ardından Hafta sonu Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bitlis, Düzce gibi illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı bölgelerde buzlanma etkisini gösterirken valiliklerden konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte 15 Ocak 2024 Pazartesi günü kar tatili olan iller ve ilçeler...

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Yurtta yoğun kar yağışı devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari'de, Giresun'un bazı ilçelerinde ve Trabzon'da, Artvin'de okullar tatil edildi.

TRABZON'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA!

Trabzon'da hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceği açıklandı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Ancak meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.