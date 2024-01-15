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        Haberler Gündem KAR TATİLİ OLAN İLLER 15 Ocak 2024 | Bugün okullar tatil mi? Pazartesi günü hangi iller ve ilçelerde okullar tatil oldu?

        Eğitime kar engeli: Valilikler açıkladı! 15 Ocak bugün okullar tatil mi, hangi illerde?

        Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre birçok ilde kar yağışı etkisini gösterecek. olu, Bursa, Erzurum, Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken Bitlis'te ise kar kalınlığı 45 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının etkili olduğu bazı il ve ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. işte 15 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller ve ilçeler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 09:23 Güncelleme: 15.01.2024 - 09:23
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        Yeni haftanın ilk gününde yoğun kar yağışının görülen illerde eğitim-öğretime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari'de, Giresun'un bazı ilçelerinde ve Artvin'de okullar kar tatili edildi. MGM'nin kar yağışı uyarısının ardından Hafta sonu Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bitlis, Düzce gibi illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı bölgelerde buzlanma etkisini gösterirken valiliklerden konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte 15 Ocak 2024 Pazartesi günü kar tatili olan iller ve ilçeler...

        2

        BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Yurtta yoğun kar yağışı devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari'de, Giresun'un bazı ilçelerinde ve Trabzon'da, Artvin'de okullar tatil edildi.

        TRABZON'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA!

        Trabzon'da hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceği açıklandı.

        Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Ancak meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir.

        Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

        3

        HAKKARİ

        Hakkari'de etkisini sürdüren kar nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

        4

        GİRESUN

        Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma riskinden ötürü Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Doğankent ve Güce ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bir gün izinli sayılacakları kaydedildi.

        5

        ARTVİN

        Artvin'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonrası bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarıldı.

        Buzlanma riski nedeniyle Artvin'de tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak Pazartesi günü, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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