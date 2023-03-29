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Birçok ilde eğitime kar engeli, Valilikler peş peşe açıkladı! İşte 30 Mart tatil olan iller

Yarın okul var mı, tatil mi oldu? sorusu olumsuz hava koşullarının etkisini göstermesinin ardından araştırılmaya başlandı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu birçok ilde 30 Mart Perşembe günü eğitim öğretime ara verildi. Kar tatili olan iller, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alırken ilk açıklamalar Gümüşhane, Ordu, Nevşehir ve Yozgat'tan geldi. İşte Valilik açıklamaları ve 30 Mart Perşembe tatil olan iller listesi...

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  • KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ 30 Mart 2023 | Yarın okul var mı, İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Valilikler peş peşe açıkladı! Hangi iller kar tatili edildi?

    Kar tatili olan iller listesi, veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan kar uyarısının ardından olumsuz hava koşulları etkisini gösterdi. 30 Mart Perşembe günü eğitim öğretimin tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olurken Ordu, Gümüşhane, Nevşehir ve Yozgat Valilik'lerinden son dakika açıklamaları geldi. İşte,  Yarın okul var mı, hangi illerde okullar tatil edildi? sorusunun yanıtı ve Valilik'lerin açıklamaları...
  • KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ 30 Mart 2023 | Yarın okul var mı, İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Valilikler peş peşe açıkladı! Hangi iller kar tatili edildi?

    YARIN OKULLAR KAR TATİLİ OLDU MU?

    30 Mart Perşembe günü, kar yağışının etkili olduğu illerde eğitim öğretime ara verildi. Buzlanma ve soğuk havanın etkisini gösterdiği illerin Valiliklerinden son dakika kar tatili açıklaması geldi.
  • KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ 30 Mart 2023 | Yarın okul var mı, İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Valilikler peş peşe açıkladı! Hangi iller kar tatili edildi?

    30 MART KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

    GÜMÜŞHANE

    Gümüşhane’de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.
  • KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ 30 Mart 2023 | Yarın okul var mı, İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Valilikler peş peşe açıkladı! Hangi iller kar tatili edildi?

    GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ AÇIKLADI!

    Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiği belirtilerek il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 30 Mart 2023 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

    Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacağı belirtilerek yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.
  • KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ 30 Mart 2023 | Yarın okul var mı, İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Valilikler peş peşe açıkladı! Hangi iller kar tatili edildi?

    ORDU

    Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

    Ordu'da etkisini sürdüren kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İl genelinde kar yağışı ve olası buzlanma olaylarına karşı Çaybaşı, İkizce, Akkuş, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye ve Korgan ilçelerinde resmi ve özel tüm okullarda eğitim- öğretime yarın ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
  • KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ 30 Mart 2023 | Yarın okul var mı, İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Valilikler peş peşe açıkladı! Hangi iller kar tatili edildi?

    VAN

    Van’ın Gevaş ilçesinde etkili olan rüzgar, çatıların uçmasına ve okulların tatil edilmesine neden oldu.

    Gevaş’ta sabah saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Çatıların uçtuğu, yük taşıyan araçların devrildiği ilçede, eğitime bir gün süreyle ara verildi. AFAD’ın bir gün öncesinden gönderdiği mesaj nedeniyle vatandaşların tedbir aldığı belirtilirken, bu mesajın hasarın az olmasında etkili olduğu ifade edildi.
  • KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ 30 Mart 2023 | Yarın okul var mı, İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Valilikler peş peşe açıkladı! Hangi iller kar tatili edildi?

    Fırtına nedeniyle ağaç dalları taşıyan traktörünün derildiğini belirten Adem Meşe adlı vatandaş, “Traktörle ağaç dalları taşıyorduk. Fırtına o kadar şiddetliydi ki traktörün römorku yan yattı. Çok şükür bizlere bir şey olmadı. Yan yatan römorku da vatandaşların yardımı ile düzelttik” dedi.

    Yetkililer ise devam eden fırtına nedeniyle özellikle soba zehirlenmeleri ve ağaç devrilmesine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
  • KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ 30 Mart 2023 | Yarın okul var mı, İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Valilikler peş peşe açıkladı! Hangi iller kar tatili edildi?

    YOZGAT

    Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.
  • KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ 30 Mart 2023 | Yarın okul var mı, İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Valilikler peş peşe açıkladı! Hangi iller kar tatili edildi?

    Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Devam eden kar yağışının zaman zaman fırtına şeklinde esmesi nedeniyle, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır."
  • KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ 30 Mart 2023 | Yarın okul var mı, İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Valilikler peş peşe açıkladı! Hangi iller kar tatili edildi?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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