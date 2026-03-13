Canlı
Habertürk
Habertürk
        Kara Kuvvetleri Komutanı İran sınırında | Son dakika haberleri

        Kara Kuvvetleri Komutanı İran sınırında

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İran sınırında inceleme ve denetlemelerde bulundu

        Giriş: 13.03.2026 - 16:15 Güncelleme:
        İran sınırında inceleme
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İran sınırında bulunan 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı, Ferdi Akman Hudut Karakolu ve Kurudere Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

        Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı, Ferdi Akman Hudut Karakolu ve Kurudere Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda, denetlemelere ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

